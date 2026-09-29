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Google: Προσφυγή κατά της ΕΕ για το άνοιγμα των υπηρεσιών της σε ανταγωνιστές
Επιχειρήσεις
11:47 - 29 Σεπ 2026

Google: Προσφυγή κατά της ΕΕ για το άνοιγμα των υπηρεσιών της σε ανταγωνιστές

Reporter.gr Newsroom

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Έφεση κατά δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε η Google, προσφεύγοντας στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο.  

Οι δύο αποφάσεις υποχρεώνουν την εταιρεία να διευκολύνει την πρόσβαση ανταγωνιστών της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων της OpenAI, στις υπηρεσίες της, αλλά και να επιτρέψει σε ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που προκύπτουν από τις αναζητήσεις των χρηστών της.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις δικλίδες προστασίας της ιδιωτικότητας και να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη ζημία στους Ευρωπαίους χρήστες.

Τον Ιούλιο, οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ έδωσαν εντολή στη Google να επιτρέψει σε ανταγωνιστικές μηχανές διαδικτυακής αναζήτησης και σε προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης να αξιοποιούν υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini, στο πλαίσιο των κανόνων της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Με τις δύο προσφυγές, η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Google και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για την έκταση εφαρμογής της DMA περνά σε νέο επίπεδο. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εις βάρος της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των χρηστών.

Οι προβλεπόμενες αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

Ανησυχία για την ιδιωτικότητα προβάλλει η Google

«Ασκούμε έφεση κατά αποφάσεων που θα μας εξαναγκάσουν να μοιραστούμε το ιδιωτικό ιστορικό αναζήτησης των ανθρώπων χωρίς επαρκή ανωνυμοποίηση και θα εξασθενήσουν ζωτικές προστασίες ασφαλείας στο Android», δήλωσε ο Oliver Bethell, ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού της Google.

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την Αναζήτηση για τις πιο προσωπικές τους απορίες —από ιατρικές ανησυχίες έως διαπροσωπικές σχέσεις— και η υποχρεωτική κοινοποίηση αυτών των προσωπικών αναζητήσεων χωρίς κατάλληλες διασφαλίσεις θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στην ιδιωτικότητα των χρηστών», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη για την επιβολή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), απάντησε ότι τα δύο μέτρα συνοδεύονται από ισχυρές δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών, την ακεραιότητα των συσκευών και την ασφάλεια.

Η DuckDuckGo, αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και είναι γνωστή για τη μηχανή αναζήτησής της, η οποία δεν παρακολουθεί το ιστορικό αναζητήσεων ή τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αρχής ανταγωνισμού.

«Το πλαίσιο ανωνυμοποίησης είναι ισχυρό και καμία αμφιβολία που κατασκευάζεται τεχνητά δεν το αλλάζει αυτό. Το μόνο που αγοράζει η Google με μια έφεση είναι χρόνος», δήλωσε εκπρόσωπος της DuckDuckGo.

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