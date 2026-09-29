ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη
Επιχειρήσεις
11:22 - 29 Σεπ 2026

Συνάντηση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Εξωστρέφεια και την Οικονομική Διπλωματία, κ. Χάρη Θεοχάρη, πραγματοποίησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 το προεδρείο της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Δημήτρη Σκάλκου και εκπροσώπου της Enterprise Greece.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Άγις Πιστιόλας, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, ο Ταμίας κ. Αυγερινός Χατζηχρυσός, η κα Αθανασία Δάκου, Επικεφαλής του Peer Communication Group Εξαγωγών, και η Εκτελεστική Διευθύντρια κα Άννα Παπαδημητρίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η μέχρι σήμερα δράση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ο σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών για την ενίσχυση της οικονομικής και επιχειρηματικής εξωστρέφειας, καθώς και η ανάδειξη του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου και η διεθνής παρουσία των ελληνικών επώνυμων προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2025-2030, στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και στο πλαίσιο επιδοτήσεων για τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και στη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece και της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Παράλληλα, εξετάστηκε το Εξαγωγικό Πλάνο της Πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη δράσεων σε αγορές προτεραιότητας, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, οι χώρες του Κόλπου, η Αργεντινή, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, καθώς και η περαιτέρω προώθηση του εφοδιασμού πλοίων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους, με έμφαση στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συντονιστικού μηχανισμού και στη συστηματική παρακολούθηση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγις Πιστιόλας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η Πρωτοβουλία, αξιοποιώντας την εμπειρία της, μπορεί να σχεδιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες δράσεις της για τη βιώσιμη εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν θέση στις διεθνείς αγορές, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας. Όπως ανέφερε, η συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με πρωτοβουλίες όπως η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2025-2030, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
Οικονομία

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου
Ειδήσεις

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/09/2026 - 13:19

Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: 27 χρόνια μετά, ένα υπερσύγχρονο σχολείο στη θέση των κοντέινερ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:17

ΤΜΕΔΕ: «Άλμα» 25,4% στα ίδια κεφάλαια και 27,2% στο EBITDA το 2025

Υγεία
29/09/2026 - 13:08

4ο Festival Alzheimer: Ο τρόπος διαχείρισης της άνοιας αλλάζει παγκοσμίως

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:07

Γαλλία: Νέο ρεκόρ για το χρέος – Στα 3,595 τρισ. ευρώ και στο 119% του ΑΕΠ

Πολιτική
29/09/2026 - 13:03

Κατρίνης: Στο ΠΑΣΟΚ μας ενδιαφέρει να κλείσουμε την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/09/2026 - 13:02

ΕΑΕΕ: Τα 6 στα 10 συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:01

ΣΕΑΔΑ: Πρόταση 9 σημείων για για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οικονομία
29/09/2026 - 13:00

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και JOIST ενώνουν δυνάμεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:55

Πούτιν: Αυξάνει κατά 15.500 τους εν ενεργεία στρατιωτικούς της Ρωσίας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:48

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά – Τι εξετάζει ο ανακριτής

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 12:36

Novo Nordisk: Deal άνω των $2 δισ. για πειραματικό χάπι αδυνατίσματος

Οικονομία
29/09/2026 - 12:35

Νοικοκυριά: Αυξήθηκε η δαπάνη για ένδυση και υπόδηση – 4,6 δισ. ευρώ το 2025

Οικονομία
29/09/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,9% στις τιμές παραγωγού υπηρεσιών το δεύτερο τρίμηνο

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:25

Ισπανία: «Εκτόξευση» του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο – Υψηλό 3,5 ετών

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:23

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις

Οικονομία
29/09/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €447,5 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2024

Πολιτική
29/09/2026 - 12:12

Κουτεντάκης (ΕΛ.Α.Σ.): Έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:00

POLITICO: Το σχέδιο του Μελανσόν για επικράτηση έναντι της ακροδεξιάς

Εργασιακά
29/09/2026 - 11:59

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις με σύμβαση Ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Αυτοδιοίκηση
29/09/2026 - 11:51

AthensCharge: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:47

Google: Προσφυγή κατά της ΕΕ για το άνοιγμα των υπηρεσιών της σε ανταγωνιστές

Πολιτική
29/09/2026 - 11:47

Ο Πάιατ προαναγγέλλει νέες αποκαλύψεις από WSJ για Γκιλφόιλ – Γιατί «βράζουν» στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
29/09/2026 - 11:45

Γάζα: Νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:44

Trastor: Εκδόθηκαν 145.747 νέες δωρεάν μετοχές – Στις 30/9 η έναρξη διαπραγμάτευσης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:38

Η Ergoman γιόρτασε 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Πολιτική
29/09/2026 - 11:36

Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:30

BRIGHT GROUP: Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Strategy & Transformation Officer

Σχόλια Αγοράς
29/09/2026 - 11:29

Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:26

Η SEPTONA ενισχύει το Executive Board για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:25

IEA: Σε επιφυλακή για τις αγορές πετρελαίου – Ανοιχτή η νέα απελευθέρωση αποθεμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ