Συνάντηση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Εξωστρέφεια και την Οικονομική Διπλωματία, κ. Χάρη Θεοχάρη, πραγματοποίησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 το προεδρείο της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Δημήτρη Σκάλκου και εκπροσώπου της Enterprise Greece.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Άγις Πιστιόλας, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, ο Ταμίας κ. Αυγερινός Χατζηχρυσός, η κα Αθανασία Δάκου, Επικεφαλής του Peer Communication Group Εξαγωγών, και η Εκτελεστική Διευθύντρια κα Άννα Παπαδημητρίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η μέχρι σήμερα δράση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ο σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών για την ενίσχυση της οικονομικής και επιχειρηματικής εξωστρέφειας, καθώς και η ανάδειξη του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου και η διεθνής παρουσία των ελληνικών επώνυμων προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2025-2030, στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και στο πλαίσιο επιδοτήσεων για τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και στη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece και της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Παράλληλα, εξετάστηκε το Εξαγωγικό Πλάνο της Πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη δράσεων σε αγορές προτεραιότητας, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, οι χώρες του Κόλπου, η Αργεντινή, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, καθώς και η περαιτέρω προώθηση του εφοδιασμού πλοίων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους, με έμφαση στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συντονιστικού μηχανισμού και στη συστηματική παρακολούθηση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγις Πιστιόλας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η Πρωτοβουλία, αξιοποιώντας την εμπειρία της, μπορεί να σχεδιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες δράσεις της για τη βιώσιμη εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν θέση στις διεθνείς αγορές, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας. Όπως ανέφερε, η συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με πρωτοβουλίες όπως η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2025-2030, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών με μετρήσιμα αποτελέσματα.