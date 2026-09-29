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Το Snappi Fintech &amp; AI Lab μετατρέπει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε χρηματοοικονομική καινοτομία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:55 - 29 Σεπ 2026

Το Snappi Fintech & AI Lab μετατρέπει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε χρηματοοικονομική καινοτομία

Reporter.gr Newsroom

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Έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του Snappi Fintech & AI Lab, η Snappi συγκέντρωσε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ειδικούς του κλάδου και επαγγελματίες του τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στην εκδήλωση Snappi Fintech & AI Lab Summit 2026, αναδεικνύοντας πώς η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς μπορεί να μετατρέψει την πρωτοποριακή έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Snappi Hub στην Αθήνα, σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του Lab, από μία πρωταρχική ιδέα σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο ακαδημαϊκής καινοτομίας, συνδέοντας την έρευνα με τις πραγματικές προκλήσεις του τραπεζικού τομέα.

Το Snappi Fintech & AI Lab, δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2026, με στόχο να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή έρευνα με την εφαρμογή της στην πράξη και να επιταχύνει την καινοτομία στους τομείς της ψηφιακής τραπεζικής, του fintech και της τεχνητής νοημοσύνης. Από τότε, η Snappi έχει διευρύνει τις συνεργασίες της με πανεπιστήμια, ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, με κοινό στόχο τη μετατροπή της γνώσης σε λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής ζωής των πελατών.

Στο συνέδριο εξετάστηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που συνδέονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, ο υπεύθυνος δανεισμός, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ικανότητας των καταναλωτών, οι εφαρμογές της Generative AI στον τραπεζικό τομέα, η ψηφιακή ταυτότητα, η πρόληψη του κυβερνοεγκλήματος και η χρηματοοικονομική ένταξη.

«Πριν από έξι μήνες, δημιουργήσαμε το Snappi Fintech & AI Lab με ένα σαφές όραμα: να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου ο ακαδημαϊκός κόσμος και ο επιχειρηματικός τομέας θα μπορούν να συνεργάζονται για να διαμορφώσουν το μέλλον της τραπεζικής», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi. «Σήμερα, είμαστε περήφανοι που βλέπουμε αυτό το όραμα να υλοποιείται μέσω ουσιαστικών συνεργασιών με ορισμένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Το συνέδριο παρουσίασε το τι μπορεί να γίνει εφικτό όταν ακαδημαϊκή αριστεία, τεχνολογία και οι πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις συντάσσονται. Φιλοδοξία μας είναι να μετατρέψουμε αυτή τη γνώση σε υπεύθυνη καινοτομία που δημιουργεί μετρήσιμη αξία για τους πελάτες και συμβάλλει στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα».

Η δραστηριότητα του Lab εκτείνεται πέρα από τις ερευνητικές συνεργασίες. Φοιτητές, ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έρχονται σε άμεση επαφή με πραγματικές προκλήσεις τoυ τραπεζικού κάδου μέσω συνεργατικής έρευνας, διαλέξεων, mentoring, πρακτικών ασκήσεων, hackathons και άλλων πρωτοβουλιών καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Snappi επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και των εξελισσόμενων αναγκών μιας ολοένα και περισσότερο ψηφιακής οικονομίας στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο.

Ο Γιώργος Τσομίδης, Senior Advisor του Snappi Fintech & AI Lab, πρόσθεσε: «Η αξία του Lab θα μετρηθεί τελικά όχι από τον αριθμό των συνεργασιών που δημιουργούμε, αλλά από τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις καλύτερες ιδέες της ακαδημαϊκής κοινότητας, να τις συνδυάσουμε με πραγματικές ανάγκες των πελατών και προκλήσεις του τραπεζικού τομέα, και να τις μετατρέψουμε σε λύσεις που μπορούν να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Το συνέδριο μας έδωσε την ευκαιρία να φέρουμε αυτές τις διαφορετικές οπτικές στο ίδιο τραπέζι και να διερευνήσουμε πού μπορεί η έρευνα να συμβάλει ουσιαστικά, από τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα και τον υπεύθυνο δανεισμό έως τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της καθημερινής τραπεζικής».

Έξι μήνες αφότου ξεκίνησε τη διαδρομή του, το Snappi Fintech & AI Lab συνεχίζει να αναπτύσσει ένα οικοσύστημα όπου η έρευνα, τα ταλέντα, και η πραγματική τραπεζική εμπειρία συναντώνται, με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων για την επόμενη γενιά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

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