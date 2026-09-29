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Αυστραλία: Σε υψηλό 15ετίας τα επιτόκια μετά την αύξηση στο 4,6%
Ειδήσεις
09:50 - 29 Σεπ 2026

Αυστραλία: Σε υψηλό 15ετίας τα επιτόκια μετά την αύξηση στο 4,6%

Reporter.gr Newsroom

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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών διαμορφώθηκαν τα επιτόκια στην Αυστραλία, μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας να τα αυξήσει κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,6%. Πρόκειται για την τέταρτη αύξηση των επιτοκίων από τις αρχές του έτους, καθώς η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με επίμονο πληθωρισμό και αυξημένο ενεργειακό κόστος.  

«Ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός και το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών ώστε να υποστηριχθεί η επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος», ανέφερε η RBA σε δήλωσή της.

Η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε παράλληλα ότι θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις των επιτοκίων «εάν χρειαστεί», προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός δεν θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα.

Με την τελευταία αύξηση, το βασικό επιτόκιο της Αυστραλίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2011, περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή τραπεζική κρίση επιβάρυνε την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Στις αγορές, το δολάριο Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,5% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ η απόδοση των 10ετών αυστραλιανών κρατικών ομολόγων μειώθηκε κατά 0,04 ποσοστιαίες μονάδες, στο 5,38%.

Επιβράδυνση παραγωγικότητας και αγορά κατοικίας

Η RBA σημείωσε ότι οι επενδύσεις που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αντιστάθμισαν τις αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Ωστόσο, η αυστραλιανή οικονομία επηρεάστηκε επίσης από τη χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας και την υποχώρηση της δραστηριότητας στην αγορά κατοικίας.

Οι τιμές των ακινήτων στην Αυστραλία καταγράφουν πτώση, καθώς η άνοδος των επιτοκίων και η μείωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για επενδυτικά ακίνητα λειτούργησαν συνδυαστικά, περιορίζοντας τη ζήτηση.

«Τα αυξανόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν μειώσει σταδιακά τη πιστοληπτική ικανότητα και εξασθένησαν τη ζήτηση για κατοικίες, ενώ το καταναλωτικό συναίσθημα παραμένει έντονα απαισιόδοξο», σημείωσε η Cotality, εταιρεία ερευνών ακινήτων.

«Με βάση το διάμεσο οικογενειακό εισόδημα, ο σωρευτικός αντίκτυπος των τεσσάρων αυξήσεων επιτοκίων από τον Φεβρουάριο έχει μειώσει τη δανειοληπτική ικανότητα κατά σχεδόν 90.000 δολάρια Αυστραλίας (63.000 δολάρια ΗΠΑ), που ισοδυναμεί με μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά περίπου 9%.»

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται επίμονα πάνω από το εύρος-στόχο της RBA, το οποίο βρίσκεται μεταξύ 2% και 3%, από τον Αύγουστο, φτάνοντας το 3,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Την ίδια περίοδο, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 5%, ενώ οι τιμές των τροφίμων και των ποτών ενισχύθηκαν κατά 3,2%.

Ο Jim Chalmers, υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας, είχε δηλώσει πριν από τη συνεδρίαση της RBA ότι οι Αυστραλοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για «δύσκολους μήνες» μπροστά τους. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την οικονομία, απέναντι στις ευρείες επικρίσεις ότι οι υψηλές δημόσιες δαπάνες συνέβαλαν στην ενίσχυση του πληθωρισμού.

Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε το κόστος των καυσίμων και υπογράμμισε ότι υπάρχει «πολύ σοβαρή πίεση» στο κόστος δανεισμού, λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που δέχονται οι αγορές ομολόγων.

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