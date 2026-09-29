ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές
Ειδήσεις
10:35 - 29 Σεπ 2026

Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το ζήτημα της μειωμένης εγγραφής των φοιτητών στα πανεπιστήμια που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος διαβίωσης ανέλυσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας, την Τρίτη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά, σημείωσε πως παράλληλα με το στεγαστικό πρόβλημα υπάρχει και το δημογραφικό που τα επόμενα χρόνια θα μειώσει κι άλλο τον αριθμό των φοιτητών. Για το λόγο αυτό «πρέπει να σχεδιάσουμε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη που θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές το μέλλον των ελληνικών πανεπιστήμιων είναι δυσοίωνο», σημείωσε ο κ. Μπούρας.

Σχετικά με το ζήτημα των μειωμένων εγγραφών είπε: «Υπάρχουν 400 φοιτητές από τους 4.800 επιτυχόντες οι οποίοι δεν ενεγράφησαν. Στις σχολές χαμηλής ζήτησης συνηθίζεται να μπαίνουν φοιτητές και να μην εγγράφονται, ωστόσο, τώρα το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό γιατί εμφανίζεται και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Δεν γραφτήκανε 9 φοιτητές στην ιατρική, 15 φοιτητές στο πολυτεχνείο σε σχολές υψηλής ζήτησης κλπ.».

«Αιτίες για τη μη εγγραφή στα πανεπιστήμια εκτός από το ότι κάποιοι είναι πάρα πολύ καλοί και φεύγουν στο εξωτερικό ή πάνε σε μη κρατικά, είναι το κατά πόσο η περιοχή είναι φιλική, και μια περιοχή ορίζεται φιλική αν τα ενοίκια είναι σε λογικές τιμές, αν το φοιτητικό εισιτήριο είναι όπως στις άλλες πόσεις και αν η εστίαση κάνει πολιτικές όπως φοιτητικό μενού κλπ. Πολιτικές δηλαδή των φορέων τέτοιες ώστε να κάνουν τον καινούργιο φοιτητή και φοιτήτρια να νιώθει ότι ανήκει σε αυτή την περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Μπούρας.

Και συμπλήρωσε σχετικά με το κόστος: «Ένας φοιτητής θέλει περίπου 1.000€ το μήνα συνολικά για να ζήσει. Εμείς έχουμε 900 εστίες που έχουμε εκσυγχρονίσει τις 300, έχουμε φοιτητικό εστιατόριο. Σας διαβεβαιώ ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που πληροί τα κριτήρια μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει δωμάτιο στην εστία και κάρτα δωρεάν σίτισης και έχουμε εξασφαλίσει ότι και όποιος δεν πληροί τα κριτήρια με 3€ θα τρώει. Θέλω να κάνω για άλλη μια φορά έκκληση στον δήμο, στην περιφέρεια, στους επαγγελματίες της περιοχής να κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε τα προβλήματα και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του τι μπορεί να λύσει ή να τα αναδείξουμε συνολικά. Θέλει συνεργασία όλων των φορέων».

Τέλος, για το δημογραφικό πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στα πανεπιστημιακά ιδρύματα τόνισε: «Φέτος ήταν 70.000 θέσεις για τους υποψήφιους φοιτητές και πέρασαν 60.000, το 2040 οι υποψήφιοι θα είναι 30.000 με 35.000 για 70.000 θέσεις. Πρέπει όλοι μαζί πολιτεία και πανεπιστήμια να σχεδιάσουμε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη που θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές το μέλλον των ελληνικών πανεπιστήμιων είναι δυσοίωνο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή – «Καμπανάκι» για κόστος στέγασης και δημογραφικό
Ειδήσεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή – «Καμπανάκι» για κόστος στέγασης και δημογραφικό

«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως €46.000
Ακίνητα

«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως €46.000

Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία
Ειδήσεις

Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία

Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Ειδήσεις

Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:38

Η Ergoman γιόρτασε 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Πολιτική
29/09/2026 - 11:36

Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:30

BRIGHT GROUP: Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Strategy & Transformation Officer

Σχόλια Αγοράς
29/09/2026 - 11:29

Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:26

Η SEPTONA ενισχύει το Executive Board για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:25

IEA: Σε επιφυλακή για τις αγορές πετρελαίου – Ανοιχτή η νέα απελευθέρωση αποθεμάτων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:22

Συνάντηση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 11:18

ΞΕΕ: Η ελληνική Φιλοξενία στην πρώτη γραμμή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό

Ναυτιλία
29/09/2026 - 11:15

ΟΛΠ: Στα €35,4 εκατ. τα κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:13

Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού

Πολιτική
29/09/2026 - 11:03

Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στηρίζει την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα

Πολιτική
29/09/2026 - 11:02

Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών και του Πατριαρχείου

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:57

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά: Έρευνες της ΕΛΑΣ - Αποκλεισμένη η οδός Σκουζέ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 10:55

Το Snappi Fintech & AI Lab μετατρέπει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε χρηματοοικονομική καινοτομία

Πολιτική
29/09/2026 - 10:50

Πλεύρης: Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:47

Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με τις εξαγωγές πετρελαίου σε υψηλό 11μήνου

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 10:40

Ευρωαγορές: Ομόλογα, πετρέλαιο και Ιράν κρατούν υπό πίεση τις μετοχές

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:35

Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές

Πολιτική
29/09/2026 - 10:34

Ανδρουλάκης: Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση από την κυβέρνηση - Μείωση τώρα του ΕΦΚ στα καύσιμα

Ανεμοδείκτης
29/09/2026 - 10:31

Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:21

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:18

«Καμπανάκι» Φαραντούρη για κίνδυνο απώλειας αγροτικών κονδυλίων – Ερώτηση στην Κομισιόν

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:15

Οι κυβερνήσεις ζητούν μέτρα, η Κομισιόν προτείνει περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 10:12

Κωτσόβολος: Επενδύσεις €17 εκατ., νέα concepts και στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες

Αναλύσεις
29/09/2026 - 10:09

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:08

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα για ληστεία και κλοπές με λεία €36.000

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/09/2026 - 10:03

Οι εμίρηδες της Συγγρού και οι κακομοίρηδες της Πάτρας

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:54

AVAX: Η Axia-Alpha ξεκινά κάλυψη με «Buy» – Στα €5,10 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:50

Αυστραλία: Σε υψηλό 15ετίας τα επιτόκια μετά την αύξηση στο 4,6%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:45

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επιστροφή στα κέρδη από το 2027 με «μοχλό» το franchise – Επενδύσεις και στόχοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ