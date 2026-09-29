Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές

Το ζήτημα της μειωμένης εγγραφής των φοιτητών στα πανεπιστήμια που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος διαβίωσης ανέλυσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας, την Τρίτη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά, σημείωσε πως παράλληλα με το στεγαστικό πρόβλημα υπάρχει και το δημογραφικό που τα επόμενα χρόνια θα μειώσει κι άλλο τον αριθμό των φοιτητών. Για το λόγο αυτό «πρέπει να σχεδιάσουμε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη που θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές το μέλλον των ελληνικών πανεπιστήμιων είναι δυσοίωνο», σημείωσε ο κ. Μπούρας.

Σχετικά με το ζήτημα των μειωμένων εγγραφών είπε: «Υπάρχουν 400 φοιτητές από τους 4.800 επιτυχόντες οι οποίοι δεν ενεγράφησαν. Στις σχολές χαμηλής ζήτησης συνηθίζεται να μπαίνουν φοιτητές και να μην εγγράφονται, ωστόσο, τώρα το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό γιατί εμφανίζεται και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Δεν γραφτήκανε 9 φοιτητές στην ιατρική, 15 φοιτητές στο πολυτεχνείο σε σχολές υψηλής ζήτησης κλπ.».

«Αιτίες για τη μη εγγραφή στα πανεπιστήμια εκτός από το ότι κάποιοι είναι πάρα πολύ καλοί και φεύγουν στο εξωτερικό ή πάνε σε μη κρατικά, είναι το κατά πόσο η περιοχή είναι φιλική, και μια περιοχή ορίζεται φιλική αν τα ενοίκια είναι σε λογικές τιμές, αν το φοιτητικό εισιτήριο είναι όπως στις άλλες πόσεις και αν η εστίαση κάνει πολιτικές όπως φοιτητικό μενού κλπ. Πολιτικές δηλαδή των φορέων τέτοιες ώστε να κάνουν τον καινούργιο φοιτητή και φοιτήτρια να νιώθει ότι ανήκει σε αυτή την περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Μπούρας.

Και συμπλήρωσε σχετικά με το κόστος: «Ένας φοιτητής θέλει περίπου 1.000€ το μήνα συνολικά για να ζήσει. Εμείς έχουμε 900 εστίες που έχουμε εκσυγχρονίσει τις 300, έχουμε φοιτητικό εστιατόριο. Σας διαβεβαιώ ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που πληροί τα κριτήρια μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει δωμάτιο στην εστία και κάρτα δωρεάν σίτισης και έχουμε εξασφαλίσει ότι και όποιος δεν πληροί τα κριτήρια με 3€ θα τρώει. Θέλω να κάνω για άλλη μια φορά έκκληση στον δήμο, στην περιφέρεια, στους επαγγελματίες της περιοχής να κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε τα προβλήματα και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του τι μπορεί να λύσει ή να τα αναδείξουμε συνολικά. Θέλει συνεργασία όλων των φορέων».

Τέλος, για το δημογραφικό πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στα πανεπιστημιακά ιδρύματα τόνισε: «Φέτος ήταν 70.000 θέσεις για τους υποψήφιους φοιτητές και πέρασαν 60.000, το 2040 οι υποψήφιοι θα είναι 30.000 με 35.000 για 70.000 θέσεις. Πρέπει όλοι μαζί πολιτεία και πανεπιστήμια να σχεδιάσουμε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη που θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές το μέλλον των ελληνικών πανεπιστήμιων είναι δυσοίωνο».