Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται

Η Ματίνα Παγώνη ήταν κατηγορηματική πως το μηχάνημα βιοανάδρασης που βρέθηκε μέσω του Med Watch στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού δεν έχει άδεια και απαγορεύεται η χρήση του σε παιδιά.

«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού "χτύπησε κόκκινο" στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» δήλωσε συγκεκριμένα την Τρίτη (29/9) στο Mega η Ματίνα Παγώνη.

Σε ερώτηση για το αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό ενός ασθενούς, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου απάντησε «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

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Η κ. Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την κ. Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».