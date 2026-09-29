ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται
Ειδήσεις
09:40 - 29 Σεπ 2026

Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Ματίνα Παγώνη ήταν κατηγορηματική πως το μηχάνημα βιοανάδρασης που βρέθηκε μέσω του Med Watch στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού δεν έχει άδεια και απαγορεύεται η χρήση του σε παιδιά.

«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού "χτύπησε κόκκινο" στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» δήλωσε συγκεκριμένα την Τρίτη (29/9) στο Mega η Ματίνα Παγώνη.

Σε ερώτηση για το αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό ενός ασθενούς, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου απάντησε «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrijmdgcjc9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κ. Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την κ. Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά

Η εποχή των διλημμάτων
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η εποχή των διλημμάτων

Καρυστιανού: Αγαπάω την Ελλάδα, αλλά αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω
Πολιτική

Καρυστιανού: Αγαπάω την Ελλάδα, αλλά αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω 

Πατούλης για γιατρούς Μαζωνάκη: Εξαπατήθηκε ο ΙΣΑ – Πώς δηλώθηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Ειδήσεις

Πατούλης για γιατρούς Μαζωνάκη: Εξαπατήθηκε ο ΙΣΑ – Πώς δηλώθηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:13

Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού

Πολιτική
29/09/2026 - 11:03

Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στηρίζει την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα

Πολιτική
29/09/2026 - 11:02

Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών και του Πατριαρχείου

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:57

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά: Έρευνες της ΕΛΑΣ - Αποκλεισμένη η οδός Σκουζέ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 10:55

Το Snappi Fintech & AI Lab μετατρέπει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε χρηματοοικονομική καινοτομία

Πολιτική
29/09/2026 - 10:50

Πλεύρης: Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:47

Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με τις εξαγωγές πετρελαίου σε υψηλό 11μήνου

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 10:40

Ευρωαγορές: Ομόλογα, πετρέλαιο και Ιράν κρατούν υπό πίεση τις μετοχές

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:35

Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές

Πολιτική
29/09/2026 - 10:34

Ανδρουλάκης: Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση από την κυβέρνηση - Μείωση τώρα του ΕΦΚ στα καύσιμα

Ανεμοδείκτης
29/09/2026 - 10:31

Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:21

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:18

«Καμπανάκι» Φαραντούρη για κίνδυνο απώλειας αγροτικών κονδυλίων – Ερώτηση στην Κομισιόν

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:15

Οι κυβερνήσεις ζητούν μέτρα, η Κομισιόν προτείνει περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 10:12

Κωτσόβολος: Επενδύσεις €17 εκατ., νέα concepts και στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες

Αναλύσεις
29/09/2026 - 10:09

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:08

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα για ληστεία και κλοπές με λεία €36.000

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/09/2026 - 10:03

Οι εμίρηδες της Συγγρού και οι κακομοίρηδες της Πάτρας

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:54

AVAX: Η Axia-Alpha ξεκινά κάλυψη με «Buy» – Στα €5,10 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:50

Αυστραλία: Σε υψηλό 15ετίας τα επιτόκια μετά την αύξηση στο 4,6%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:45

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επιστροφή στα κέρδη από το 2027 με «μοχλό» το franchise – Επενδύσεις και στόχοι

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:40

Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
29/09/2026 - 09:39

Creta Farms: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2025 – Στα €148,3 εκατ. ο τζίρος

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:29

UniCredit: Επιταχύνει για τον πλήρη έλεγχο της Commerzbank – Το πλάνο Ορσέλ

Πολιτική
29/09/2026 - 09:25

Γεραπετρίτης: Το καλώδιο ουδέποτε περνούσε από τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κανένας λόγος αναχάραξης

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 09:23

Ασιατικές αγορές: Sell-off σε Nikkei και Topix άνω του 1% με φόντο τα ομόλογα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 09:20

Booking.com: Νέα δεδομένα για τις τιμές των ξενοδοχείων και τη μάχη των direct bookings

Οικονομία
29/09/2026 - 09:14

Παραγωγικό μοντέλο μετά την κρίση – Τι άλλαξε, τι έμεινε

Τεχνολογία
29/09/2026 - 08:49

Η OpenAI ακυρώνει την κυκλοφορία νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια

Ναυτιλία
29/09/2026 - 08:42

Επαμεινώνδας Εμπειρίκος: Στην κορυφή των ναυλώσεων VLCC με πάνω από 1 εκατ. δολάρια την ημέρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ