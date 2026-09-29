«Καμπανάκι» Φαραντούρη για κίνδυνο απώλειας αγροτικών κονδυλίων – Ερώτηση στην Κομισιόν

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων στον αγροτικό τομέα κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Η παρέμβαση Φαραντούρη έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καταγράφονται σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα χορήγησης ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων στην Ελλάδα και ο κίνδυνος αναστολής ή απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.

Ταυτόχρονα, δημοσιεύματα στις Βρυξέλλες (Politico) αναφέρουν ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) απέρριψε πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για διόρθωση του συστήματος χορήγησης κοινοτικών ενισχύσεων, κρίνοντας ότι αυτό «δεν εγγυάται την παραδεκτή βασική επαλήθευση και τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Επιπτώσεις απ' τις ενστάσεις της Κομισιόν

Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρεται στις επιπτώσεις που ήδη έχει επιφέρει και θα προκαλούσε ακόμη περισσότερο μία περαιτέρω εμπλοκή στο ελληνικό σύστημα χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων σε χιλιάδες νόμιμους δικαιούχους, όπως αναστολή ή περικοπή κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

{https://x.com/NFarantouris/status/2104823634669740527}

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) φέρεται να έχει καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να τροποποιήσει το προτεινόμενο πλαίσιο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή πληρωμών ή τον ενδεχόμενο αποκλεισμό των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Εν όψει του κινδύνου αυτού, ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει:

α) Ποιες ελλείψεις διαπιστώνει η DG AGRI στο σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης και ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να ληφθούν.

β) Εάν θεωρεί ότι η ενσωμάτωση, από 1/1/2026, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) λειτουργεί αποτελεσματικά.

γ) Εάν υφίσταται κίνδυνος απώλειας ή αναστολής πληρωμής ευρωπαϊκών κονδυλίων και, εφόσον υπάρχει, ποιο είναι το χρονικό όριο που έχει τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση.

«Να προστατευθούν οι νόμιμοι δικαιούχοι»

Σε δηλώσεις του απ' τις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι το ζήτημα αφορά άμεσα χιλιάδες νόμιμους δικαιούχους, οι οποίοι δεν μπορούν να επωμιστούν τις συνέπειες των ελλείψεων του ελληνικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

«Η ουρά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανεπάρκεια διαχείρισης των επιδοτήσεων και ενσχύσεων κινδυνέυει να οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπή ή αναστολή κονδυλίων. Αυτό θα ήταν η ταφόπλακα του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Γι' αυτό ζητώ διευκρινήσεις και καθαρές απαντήσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να παίζουν σαν μαθητευόμενοι μάγοι με την αγωνία χιλιάδων αγροτών και παραγωγών. Χρειάζεται άλλη διαχειριση και η αποκατάσταση της τρωθείσας εμπιστοσύνης προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που δυστυχώς δεν διαφαίνεται εξαιτίας συγκεκριμένων κυβερνητικών χειρισμών», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.