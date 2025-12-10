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Πώς «καθάρισε» ο Πιερρακάκης με τη ρύθμιση για Μάτι και Μάνδρα
Ανεμοδείκτης
13:46 - 10 Δεκ 2025

Πώς «καθάρισε» ο Πιερρακάκης με τη ρύθμιση για Μάτι και Μάνδρα

Reporter.gr Newsroom
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Η σύνταξη των 1.700 ευρώ για τους πληγέντες στο Μάτι και τη Μάνδρα είναι μία απόφαση με ιδιαίτερη αξία και μία από τις περιπτώσεις όπου ο συμβολισμός είναι εξίσου σημαντικός με την ουσία.

Θα αναρωτιέται κανείς εύλογα πώς άργησε τόσο πολύ ένα μέτρο, όμως δεν πρόκειται για τόσο απλή υπόθεση. Επειδή δε στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα αυτονόητο, φαίνεται ότι δεν ασχολήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι αρμόδιοι, όσο ή όπως θα έπρεπε και θα ανέμενε κανείς.

Δεν ισχύει το ίδιο για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, που παρασκηνιακά και σε διαρκή συνεργασία του επιτελείου του και των εκπροσώπων των δύο σωματείων πληγέντων, οδήγησε την υπόθεση σε μία λύση, που «πάτησε» ουσιαστικά στα όσα προβλέπονται και για τα θύματα των Τεμπών...

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 10:18
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