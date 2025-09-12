Μπέργκαμ - Chevron - ΟΝΕΧ: Η απάντηση της Ελλάδας στον τουρκικό αναθεωρητισμό

Η επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ, Πρόεδρου του National Energy Dominance Council και αρχιτέκτονα της πολιτικής «ενεργειακής κυριαρχίας» των ΗΠΑ, στην Αθήνα δεν ήταν μια τυπική διπλωματική στάση.

Ήταν μήνυμα υψηλής στρατηγικής, με στόχο να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κρίκο του ενεργειακού και γεωπολιτικού σχεδιασμού της Ουάσιγκτον.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νέα έργα LNG, οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και η ναυπηγική βιομηχανία, με την παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου να στέλνει σαφές σήμα στήριξης απέναντι στις τουρκικές φιλοδοξίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνάντηση Μπέργκαμ–Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου επισφράγισε την κοινή πρόθεση για συνεργασία σε μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα, όπως ο Great Sea Interconnector και ο GREGY Interconnector, που θα συνδέσουν την Ελλάδα με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο και Βαλκάνια.

Παράλληλα, η ανακοίνωση της Chevron για πρόταση έρευνας κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης και δυτικά της Ελλάδας ενισχύει την ελληνική στρατηγική αξιοποίησης του θαλάσσιου πλούτου και αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η επιλογή της Ουάσιγκτον να προωθήσει συνεργασίες στον τομέα του LNG και να επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο στις ελληνικές υποδομές δεν μπορεί να ιδωθεί έξω από το γεωπολιτικό πλαίσιο.

Με την Τουρκία να εντείνει τις διεκδικήσεις της και να επιχειρεί να επιβάλει παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως αξιόπιστος σύμμαχος και ασφαλής κόμβος μεταφοράς ενέργειας.

Οι υποδομές σε Αλεξανδρούπολη και Ρεβυθούσα, οι νέες λιμενικές επενδύσεις και η ναυπηγική δραστηριότητα της ONEX δημιουργούν ένα πλέγμα ισχύος που συνδέει την Αθήνα με τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές.

Η επίσκεψη Μπέργκαμ στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα έστειλε επίσης μήνυμα στήριξης στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, με στόχο την ανάδειξή της σε περιφερειακό κέντρο επισκευών και κατασκευών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων έργων αμυντικού χαρακτήρα.

Η αμερικανική επένδυση σε αυτόν τον τομέα προσφέρει στην Αθήνα όχι μόνο τεχνογνωσία και κεφάλαια αλλά και διπλωματικό βάρος στις συνομιλίες για τις θαλάσσιες ζώνες.

Παρά τις περιορισμένες ανακοινώσεις για συγκεκριμένα ποσά ή δεσμευτικές συμφωνίες, το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι σαφές: η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας περιφερειακός σύμμαχος, αλλά ένας κρίσιμος πυλώνας στα σχέδια ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της ελληνικής ενεργειακής και βιομηχανικής ισχύος λειτουργεί ως απάντηση στον τουρκικό αναθεωρητισμό, μετατρέποντας τη χώρα σε κεντρικό κόμβο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.