FBI: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου για το δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και είναι ο Τάιλερ Ρόμπινσον. Νωρίτερα είχε μιλήσει και ο κυβερνήτης της Γιούτα, ο οποίος τόνισε ότι ο Ρόμπινσον τελεί υπό κράτηση.

Ο διευθυντής του FBI επαίνεσε την τοπική αστυνομία για τον ρόλο της στη σύλληψη του υπόπτου για την επίθεση, λέγοντας: «Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις τους καλούς αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους».

Ο Πατέλ είχε δεχθεί επικρίσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επειδή την Τετάρτη είχε δηλώσει λανθασμένα ότι ο ύποπτος είχε ήδη συλληφθεί. Σήμερα, παρουσίασε τις ενέργειες του FBI, που περιλάμβαναν την επικήρυξη και τη δημοσίευση νέων φωτογραφιών. Στις δηλώσεις του, ο διευθυντής του FBI μοιράστηκε ένα μήνυμα για τον Τσάρλι Κερκ, «Στον φίλο μου Τσάρλι Κερκ. Ξεκουράσου τώρα, αδελφέ. Εμείς θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και θα σε δω στη Βαλχάλα».

Τι γνωρίζουν οι αρχές για το δολοφόνο



Ο Πατέλ είπε ότι η έρευνα συνεχίζεται. Μέχρι τώρα, πάντως, γνωρίζουμε ότι ο δράστης έδρασε μάλλον μόνος. Άλλαξε ρούχα πριν τη δολοφονία στην ταράτσα και τα ξαναφόρεσε κατά τη διαφυγή του για να μην τον εντοπίσουν οι αρχές. Στις Αρχές τον οδήγησε ο πατέρας του, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, ο οποίος τον αναγνώρισε στις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει όσο ήταν επικηρυγμένος.

Charlie Kirk’s alleged shooter has been identified as 22-year-old Tyler Robinson.



He was turned into authorities by his own father.



(https://t.co/k1zSjRssOx) pic.twitter.com/8gJAYBCMZs — Pop Base (@PopBase) September 12, 2025

Χαραγμένα μηνύματα στις σφαίρες

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αποκάλυψε ότι στους κάλυκες των σφαιρών που βρέθηκαν με το όπλο του δράστη υπήρχαν χαράξεις. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώριζε το μήνυμα: «Hey fascist! Catch!» («Έι φασίστα! Πιάσε!»).

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Κοξ, μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον κατέθεσε ότι ο ύποπτος είχε γίνει ολοένα και πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια.

Το συγγενικό πρόσωπο περιέγραψε ότι λίγες ημέρες πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου, σε οικογενειακό δείπνο, ο Ρόμπινσον συζήτησε για την επικείμενη παρουσία του Τσάρλι Κερκ στο UVU. Όπως ανέφερε, στην κουβέντα εκφράστηκε δυσαρέσκεια για τον Κερκ, χαρακτηρίζοντάς τον «γεμάτο μίσος και διασπορέα μίσους».

Ο κυβερνήτης Κοξ εξήγησε ότι το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ο πατέρας του δράστη επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο - αστυνομικό και τοπικό ιερωμένο - αποκαλύπτοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή τουλάχιστον υπαινιχθεί την ευθύνη για την επίθεση. Στη συνέχεια ενημερώθηκε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Washington και ο δράστης παραδόθηκε.

Τα διεθνή Μέσα περιγράφουν τον Ρόμπινσον ως παιδί μίας θεοσεβούμενης οικογένειας, με καλές μαθητικές επιδόσεις, που δεν είχε καμία κομματική ιδιότητα και δεν είχε καν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές. Είχε, όπως λένε, "πάθος" με τα videogames και του άρεσαν τα όπλα, όμως δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι θα έφτανε να διαπράξει μία τέτοια πράξη, παρότι είχε, όπως λένε, εμμονή με τον Τσάρλι Κερκ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει ότι ο δολοφόνος του Κερκ βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας σε συνέντευξη του στο Fox News.