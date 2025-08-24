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Αντίο κύριε Κωνσταντάρα
Γρηγόρης Νικολόπουλος
15:16 - 24 Αυγ 2025

Αντίο κύριε Κωνσταντάρα

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Ο αρθρογράφος μας Δημήτρης Κωνσταντάρας, έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα Κυριακής 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών.

Πατέρας του επίσης δημοσιογράφου Λάμπρου και γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Δημήτρης είχε παντρευτεί πριν από 60 χρόνια την Βίκυ Βουρλάκη με την οποία απέκτησε δυο παιδιά, τον Λάμπρο και την Παυλίνα.

Ο Κωνσταντάρας, δημοσιογράφος, παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και πολιτικός, αρθρογραφούσε την τελευταία δεκαετία στη στηλη ΑΠΟΘΕΣΕΩΣ του Reporter σχολιάζοντας την επικαιρότητα με χιούμορ και ευγένεια, δυο από τα βασικά του χαρακτηριστικά που δυστυχώς σήμερα λείπουν από πολλούς συναδέλφους.

Πάντα ήπιος στα σχόλια του, είχε την ικανότητα να εντοπίζει τα κακώς κείμενα και συχνά να προτείνει εφικτές λύσεις. Ήταν για το reporter.gr ένας πολύτιμος συνεργάτης, τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και τον αποχαιρετούμε.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2025 - 23:56
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