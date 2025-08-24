ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας
Ειδήσεις
13:18 - 24 Αυγ 2025

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έφυγε την Κυρία 24/8 από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

{https://www.instagram.com/p/DNu9op82Msn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXZiYjMzbzA0MzBtaA==}

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, υιός των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α' Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης».

Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

Ήταν νυμφευμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη, και είχε δύο παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων, εξειδικευμένος στο διαδίκτυο και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην αμερικανική Πόλη Easton της Πολιτείας Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1972.

Τα τελευταία χρόνια τα άρθρα του φιλοξενούνταν στο Reporter.gr. Μπορείτε να τα βρείτε συγκεντρωμένα εδώ

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2025 - 15:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στο Κίεβο για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στο Κίεβο για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

Νοσοκομεία: 24ωρη απεργία ιατρών και υγειονομικών την Πέμπτη 28 Αυγούστου
Υγεία

Νοσοκομεία: 24ωρη απεργία ιατρών και υγειονομικών την Πέμπτη 28 Αυγούστου

ΠΑΣΟΚ: Η Kυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η Kυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα

Ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη γαρίδα και τη σαρδέλα του Αμβρακικού: Πλέον προϊόντα ΠΓΕ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη γαρίδα και τη σαρδέλα του Αμβρακικού: Πλέον προϊόντα ΠΓΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς
Ειδήσεις

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε
Ειδήσεις

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαθιουδάκης
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαθιουδάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 15:37

Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 15:32

Δένδιας: Νέα αμυντική εποχή με drones, εγχώρια παραγωγή και «Ατζέντα 2030»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 15:17

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:58

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 14:55

Εξάρχου: Ο Κάθετος Διάδρομος θα συμβάλλει στην ενεργειακή ισορροπία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 14:50

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι – «Δεν εγκρίθηκαν οι απαραίτητες αμυντικές δαπάνες»

Εμπορεύματα
11/06/2026 - 14:35

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:27

Ναυτιλία, ναυπηγεία και λιμάνια σε κοινό μέτωπο: Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Νομίσματα
11/06/2026 - 14:23

Κερδίζει έδαφος το Bitcoin στα $63.000 – Θεαματικό «άλμα» στα alts

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 14:06

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11/06/2026 - 14:06

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:59

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

Αναλύσεις
11/06/2026 - 13:55

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/06/2026 - 13:48

Φακελάκια

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 13:47

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025

Ακίνητα
11/06/2026 - 13:41

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Υγεία
11/06/2026 - 13:40

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Εργασιακά
11/06/2026 - 13:37

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Πολιτική
11/06/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Οι αποφάσεις των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο στα συνέδρια

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:26

Κατάθεση Σαμαρά σε δίκη Βαλυράκη: Τον Σήφη τον φάγανε, ήταν στυγνή δολοφονία

Πολιτική
11/06/2026 - 13:19

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 13:10

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 13:06

Πιερρακάκης καλεί Γιούνκερ και Ρούτε

Πολιτική
11/06/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων στην υπόθεση των πολεοδομιών

Πολιτική
11/06/2026 - 12:48

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Από τις «εξυπηρετήσεις» στις παραιτήσεις γενικών γραμματέων

Οικονομία
11/06/2026 - 12:46

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στασιμοπληθωρισμό, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ