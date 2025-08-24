Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Έφυγε την Κυρία 24/8 από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.



Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

{https://www.instagram.com/p/DNu9op82Msn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXZiYjMzbzA0MzBtaA==}

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, υιός των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α' Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης».

Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

Ήταν νυμφευμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη, και είχε δύο παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων, εξειδικευμένος στο διαδίκτυο και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην αμερικανική Πόλη Easton της Πολιτείας Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1972.

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Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως.