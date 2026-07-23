ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν
Οικονομία
19:59 - 23 Ιουλ 2026

ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΕΚΤ αποκαλύπτει τα προκριθέντα σχέδια για τα νέα τραπεζογραμμάτια και ξεκινά δημόσια έρευνα με τους Ευρωπαίους να καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας που θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε σήμερα τις προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ και ξεκίνησε δημόσια έρευνα στο πλαίσιο της οποίας καλεί τους πολίτες από όλη την Ευρώπη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Αυτές οι προτάσεις σχεδίων βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα – «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά» – και στα συναφή μοτίβα που επιλέχθηκαν για την απεικόνισή τους.

«Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής – αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης», δήλωσε η Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ. «Χάρη στα σχέδια τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

Οι προτάσεις που επιλέχθηκαν είναι το αποτέλεσμα διαγωνισμού σχεδίου που διοργανώθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα δύο θέματα. Στη συνέχεια, μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 21 εμπειρογνώμονες σε διαφορετικούς τομείς όπως η γραφιστική, η επικοινωνία, η νευροεπιστήμη και η ιστορία, καθένας εκ των οποίων διορίστηκε από μία κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ, επέλεξε δέκα προτάσεις σχεδίων.

Τώρα, όλοι οι Ευρωπαίοι καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, έπειτα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο να διενεργηθεί διαδικτυακή έρευνα σχετικά με αυτές τις δέκα προτάσεις σχεδίων. Η δημόσια έρευνα θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ξεχωριστή έρευνα με τις ίδιες ερωτήσεις θα διενεργηθεί παράλληλα από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση. Οι παρατηρήσεις του κοινού αποτελούν βασικό στοιχείο της συμπεριληπτικής προσέγγισης του Ευρωσυστήματος, η οποία διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για το νέο σχέδιο των τραπεζογραμματίων προς τα τέλη του έτους. Θα βασίσει την απόφασή του σε συνδυασμό στοιχείων όπως, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδίου, στην τεχνική αξιολόγηση και στα αποτελέσματα των δύο ερευνών.

Το σχέδιο που θα επιλεγεί θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές προτού τεθεί σε παραγωγή. Τα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα επόμενα χρόνια. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της προηγούμενης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά. Πρόκειται για τον πρώτο πλήρη επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων ευρώ από την έκδοσή τους το 2002. «Ο επανασχεδιασμός των τραπεζογραμματίων ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας του Ευρωσυστήματος να διασφαλίσει ότι τα μετρητά παραμένουν ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και οικείο μέσο πληρωμής, διαφυλάσσοντας την πρόσβαση των πολιτών στο δημόσια εκδιδόμενο χρήμα και την ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις πληρωμές τους», δηλώνει ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Η κατά περιόδους έκδοση νέων σειρών τραπεζογραμματίων καθιστά δυνατή την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου προκειμένου να σημειώνεται προβάδισμα έναντι της παραχάραξης. Στα νέα τραπεζογραμμάτια θα ενσωματωθούν νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να βελτιωθεί η ευκολία εξακρίβωσης της γνησιότητας και της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων και για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

H ΕΚΤ επιδιώκει επίσης να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων ενισχύοντας την αντοχή τους και χρησιμοποιώντας πιο βιώσιμα υλικά και διαδικασίες παραγωγής.

Επισκεπτείτε την ιστοσελίδα με τις προτάσεις της ΕΚΤ: https://multimedia.ecb.europa.eu/web/c7e5796089918f1d/ecb-banknotes-new-design-proposals/?viewType=grid

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 19:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια
Ειδήσεις

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή
Ειδήσεις

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 20:20

ΑΒΑΞ: Παραδόθηκε για χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου

Πολιτική
23/07/2026 - 20:17

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:05

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Οικονομία
23/07/2026 - 19:59

ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 19:47

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Οικονομία
23/07/2026 - 19:45

Παπαθανάσης: Θετική εισήγηση της ΕΕ για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Πολιτική
23/07/2026 - 19:30

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 19:20

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Πολιτική
23/07/2026 - 18:59

Αποστολάκη: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 18:45

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:30

Alter Ego Media: Στις 27 Ιουλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση 226.560 νέων μετοχών

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:15

CNL Capital: Έκδοση ΚΟΔ €265.000 - Καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

ΗΠΑ: Απρόσμενη υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/07/2026 - 17:42

Tο XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 17:39

Εκστρατεία ενημέρωσης της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ για την οδική ασφάλεια

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:34

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 17:32

INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Νέο έργο €900 χιλ. στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά μέσω της θυγατρικής ELTOP

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 17:25

Διορθωτική ανακοίνωση STOXX για Ελλάδα: Κανονικά οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:13

Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Οικονομία
23/07/2026 - 17:11

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 17:01

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
23/07/2026 - 17:00

ΧΑ: «Ασανσέρ» η συνεδρίαση λόγω STOXX – Περιορίστηκαν στο 2,02% οι απώλειες μετά τις διευκρινίσεις

Magazino
23/07/2026 - 16:54

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

Business Facts
23/07/2026 - 16:52

Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:40

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:29

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
23/07/2026 - 16:18

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Magazino
23/07/2026 - 16:10

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ