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Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow &amp; Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:30 - 23 Ιουλ 2026

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow & Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 23/7, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι αγορές αξιολόγησαν τα τριμηνιαία αποτελέσματα δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, της Alphabet και της Tesla.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average έχασε 507 μονάδες ή 0,97% στις 51.711,65 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,21% στις 7.408,30 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 2,15% στις 25.137,692 μονάδες, επηρεασμένος από τη βουτιά 7% της Alphabet και την πτώση 14% της Tesla μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τους.

Οι τιμές του πετρελαίου άσκησαν πρόσθετες πιέσεις στις αγορές, καθώς εκτοξεύθηκαν μετά την ανακοίνωση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον δύο σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας ανησυχίες για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι τιμές ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με βομβαρδισμό ιρανικών υποδομών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «από εδώ και πέρα, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, είτε με drone, είτε με οποιοδήποτε άλλο όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Αργότερα την Πέμπτη, το Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν, η οποία θα είναι «μεγαλύτερη από ποτέ». Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ράλι 7% για το πετρέλαιο - Ξεπέρασε τα 101 δολάρια

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 7% και έκλεισαν στα 100,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 6% στα 92,19 δολάρια. Και οι δύο δείκτες πετρελαίου διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από την περίοδο πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου τον περασμένο μήνα.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να ξεπερνά το 4,7%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Η απόδοση του 2ετούς τίτλου ανήλθε πάνω από το 4,36%.

Ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, σημείωσε ότι η απόδοση του 2ετούς ομολόγου είναι «πιθανότατα πιο σημαντική» για την αγορά, καθώς δίνει ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα 82% για αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, έναντι 52% μία εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς τη σύγκρουση, όχι μόνο λόγω των τιμών του πετρελαίου αλλά και λόγω της πίεσης σε ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων», δήλωσε ο Mayfield στο CNBC, προσθέτοντας ότι «για τους επόμενους δύο έως τρεις μήνες, όλα θα περιστρέφονται ξανά γύρω από το Ιράν».

Πιέσεις σε Alphabet και Tesla

Εκτός από την άνοδο του πετρελαίου, οι μετοχές επηρεάστηκαν αρνητικά από την Alphabet, μητρική της Google, η οποία αύξησε την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 στα 195-205 δισ. δολάρια, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα πρόβλεψη είναι αυξημένη από το προηγούμενο εύρος των 180-190 δισ. δολαρίων και ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη από τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Οι μετοχές άλλων κολοσσών του κλάδου, όπως η Meta Platforms, η Microsoft και η Amazon, κινήθηκαν επίσης πτωτικά.

Η Tesla σημείωσε πτώση 14%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που ήταν σημαντικά χαμηλότερα των προσδοκιών της αγοράς. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδά της.

Τόσο η Tesla όσο και η Alphabet κατέγραψαν αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) στο δεύτερο τρίμηνο, γεγονός που ενίσχυσε τις πιέσεις στις μετοχές τους.

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