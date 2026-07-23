Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της ελληνικής σημαίας και της ελληνικής γλώσσας αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο εθνικό και θεσμικό συμβολισμό.

Ο κ. Πλεύρης συνεχάρη τον εισηγητή της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη, καθώς και τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Μάκη Βορίδη, για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρότασης.

Όπως ανέφερε, η αναθεώρηση προβλέπει, για πρώτη φορά, τη συνταγματική προστασία της ελληνικής σημαίας ως εθνικού συμβόλου, αλλά και της ελληνικής γλώσσας, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «ο συντακτικός νομοθέτης έρχεται να κλείσει οριστικά μια συζήτηση που είχε ανοίξει τα προηγούμενα χρόνια γύρω από τον σεβασμό προς τα εθνικά σύμβολα».

«Καταλαβαίνετε την αξία του να έρχεται ο συντακτικός νομοθέτης και να προστατεύει σε συνταγματικό επίπεδο το εθνικό σύμβολο, βάζοντας τέλος σε συζητήσεις ανθρώπων που το απαξίωναν ή το επιτιμούσαν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εξέφρασε παράλληλα την απορία του για το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη πρόταση να μη συγκεντρώσει την απαιτούμενη ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς είναι δυνατόν αυτή η διάταξη να μην υπερψηφιστεί από περισσότερους από 180 βουλευτές, ώστε να κατοχυρωθεί με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο. Όσα κόμματα εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητα σε ζητήματα πατριωτισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν δεν υπερψηφίσουν αυτές τις διατάξεις και δεν συγκεντρωθεί η αυξημένη πλειοψηφία στην παρούσα Βουλή, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα καταστεί εφικτό στην επόμενη αναθεωρητική διαδικασία», ανέφερε.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η στάση των κομμάτων στην ψηφοφορία θα αποτελέσει σαφή ένδειξη της πολιτικής τους ταυτότητας.

«Η κάθε παράταξη αποδεικνύει την ταυτότητά της μέσα από την ψήφο της. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια κόμματα, που συχνά μας κατηγορούν για έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στην πατρίδα, θα αρνηθούν να στηρίξουν τη συνταγματική προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του Έθνους», δήλωσε.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να προσδώσει αυξημένη θεσμική θωράκιση στα εθνικά σύμβολα και στην ελληνική γλώσσα, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική συναίνεση κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.