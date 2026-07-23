ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας
Πολιτική
23:05 - 23 Ιουλ 2026

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της ελληνικής σημαίας και της ελληνικής γλώσσας αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο εθνικό και θεσμικό συμβολισμό.

Ο κ. Πλεύρης συνεχάρη τον εισηγητή της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη, καθώς και τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Μάκη Βορίδη, για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρότασης.

Όπως ανέφερε, η αναθεώρηση προβλέπει, για πρώτη φορά, τη συνταγματική προστασία της ελληνικής σημαίας ως εθνικού συμβόλου, αλλά και της ελληνικής γλώσσας, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «ο συντακτικός νομοθέτης έρχεται να κλείσει οριστικά μια συζήτηση που είχε ανοίξει τα προηγούμενα χρόνια γύρω από τον σεβασμό προς τα εθνικά σύμβολα».

«Καταλαβαίνετε την αξία του να έρχεται ο συντακτικός νομοθέτης και να προστατεύει σε συνταγματικό επίπεδο το εθνικό σύμβολο, βάζοντας τέλος σε συζητήσεις ανθρώπων που το απαξίωναν ή το επιτιμούσαν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εξέφρασε παράλληλα την απορία του για το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη πρόταση να μη συγκεντρώσει την απαιτούμενη ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς είναι δυνατόν αυτή η διάταξη να μην υπερψηφιστεί από περισσότερους από 180 βουλευτές, ώστε να κατοχυρωθεί με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο. Όσα κόμματα εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητα σε ζητήματα πατριωτισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν δεν υπερψηφίσουν αυτές τις διατάξεις και δεν συγκεντρωθεί η αυξημένη πλειοψηφία στην παρούσα Βουλή, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα καταστεί εφικτό στην επόμενη αναθεωρητική διαδικασία», ανέφερε.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η στάση των κομμάτων στην ψηφοφορία θα αποτελέσει σαφή ένδειξη της πολιτικής τους ταυτότητας.

«Η κάθε παράταξη αποδεικνύει την ταυτότητά της μέσα από την ψήφο της. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια κόμματα, που συχνά μας κατηγορούν για έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στην πατρίδα, θα αρνηθούν να στηρίξουν τη συνταγματική προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του Έθνους», δήλωσε.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να προσδώσει αυξημένη θεσμική θωράκιση στα εθνικά σύμβολα και στην ελληνική γλώσσα, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική συναίνεση κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 23:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες
Ειδήσεις

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου
Πολιτική

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων
Πολιτική

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο
Πολιτική

Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 23:25

Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:16

Σοκ στη Σύρο: Νεκρή 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ – Την μαχαίρωσε ζευγάρι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:15

ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες

Πολιτική
23/07/2026 - 23:05

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

Αυτοδιοίκηση
23/07/2026 - 23:00

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:45

Κικίλιας στη βράβευση της Σοφίας Κασπίρη: Οι ναυαγοσώστες μας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή

Υγεία
23/07/2026 - 22:30

Ο Εαυτός μέσα από το πρίσμα της νευροεπιστήμης: Τι μας διδάσκει το μοντέλο Internal Family Systems (IFS)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:26

Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ

Πολιτική
23/07/2026 - 22:16

Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:15

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή

Πολιτική
23/07/2026 - 21:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 21:25

Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας

Εργασιακά
23/07/2026 - 21:15

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

Υγεία
23/07/2026 - 21:00

Καύσωνας και Ασφάλεια Τροφίμων: Τα 10 «SOS» φαγητά που θέλουν προσοχή και ο «κανόνας της μιας ώρας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 20:55

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

Ακίνητα
23/07/2026 - 20:45

Εθνική Στρατηγική Στέγασης: Σχέδιο €6,5 δισ. για 20.000 νέες προσιτές κατοικίες και 8.500 φοιτητικές εστίες

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:33

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του

Πολιτική
23/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 20:20

ΑΒΑΞ: Παραδόθηκε για χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου

Πολιτική
23/07/2026 - 20:17

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:05

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Οικονομία
23/07/2026 - 19:59

ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 19:47

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Οικονομία
23/07/2026 - 19:45

Παπαθανάσης: Θετική εισήγηση της ΕΕ για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Πολιτική
23/07/2026 - 19:30

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 19:20

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Πολιτική
23/07/2026 - 18:59

Αποστολάκη: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 18:45

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:30

Alter Ego Media: Στις 27 Ιουλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση 226.560 νέων μετοχών

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:15

CNL Capital: Έκδοση ΚΟΔ €265.000 - Καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ