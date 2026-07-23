Καλαφάτης: Με το έργο PREVENT DisCC συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιο Χατζημάρκο στη Ρόδο είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

“Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη και καλό φίλο Γιώργο Χατζημάρκο για την υποδοχή αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε αλλά και που οικοδομούμε και με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΝΠΕ γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το κομμάτι που αφορά την έρευνα και την καινοτομία μπορεί να βοηθήσει πραγματικά όλη την ελληνική επικράτεια. Η έρευνα, η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι τεχνολογίες αιχμής είναι καταλύτες σ΄ένα μέλλον που διαμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ωστόσο για μας, για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ελληνική Κυβέρνηση η έρευνα και καινοτομία δεν θα είχαν τόση σημασία αν δεν είχαν έναν άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, είτε βεβαίως, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας εν γένει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) Γεώργιο Χατζημάρκο, στα γραφεία της Περιφέρειας στη Ρόδο.

“Δεύτερο σημαντικό για μας”, επισήμανε ο κ. Καλαφάτης, “είναι ότι η έρευνα και καινοτομία, οι τεχνολογίες αιχμής, η Τεχνητή Νοημοσύνη που είναι μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση που αλλάζει καταλυτικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που δημιουργούμε, που ψυχαγωγούμαστε, που ζούμε ουσιαστικά, είναι σημαντικό να υπάρχουν στον πυρήνα μιας κορυφαίας κυβερνητικής επιλογής που έχει να κάνει με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η έρευνα και καινοτομία βρίσκονται στον πυρήνα μιας αναπτυξιακής πολιτικής που έχει ως στόχο αφενός να μειώσει το κενό που υπάρχει όσον αφορά τους αναπτυξιακούς ρυθμούς μεταξύ της περιφέρειας και των αστικών κέντρων, και βεβαίως συνολικά, να μειώσουμε το κενό που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτό υπάρχει, πετυχαίνοντας δηλ. τον στόχο της διπλής σύγκλισης. Άρα, είναι πολύ σημαντικό και για την περιφερειακή ανάπτυξη”.

“Και το τρίτο κομμάτι”, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “έχει να κάνει κυρίως με την προσαρμογή και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ανάγκες της κάθε περιοχής. Το Διαδραστικό Πάρκο Χάλκης, επί παραδείγματι είναι ουσιαστικά ένα ζωντανό εργαστήριο ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης που συγκεντρώνει πολλά στοιχεία μαζί: Ενημέρωση, χρήση νέων τεχνολογιών, που είναι απαραίτητες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της νησιωτικότητας, ενεργειακή αυτονομία, χρήση του αέρα και με σύγχρονες τεχνολογίες για δημιουργία νερού, ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης ή της θαλάσσιας ρύπανσης. Όλα αυτά συγκεντρώνονται σ΄ένα μοναδικό ζωντανό εργαστήριο όπως αυτό διαμορφώνεται συνδυάζοντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών με τις συνέργειες”, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στο καινοτόμο έργο PREVENT DisCC, με επικεφαλής το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΤΑ, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ, όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, “ουσιαστικά συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον ενιαίας στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών με παράλληλη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αυτόματων ρομποτικών συστημάτων, drones αλλά και με τη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι οι εθελοντικές ομάδες. Ένα διασυνοριακό πρόγραμμα που υλοποιείται μαζί με την Κύπρο μέσα από το πρόγραμμα INTERREG”. “Ουσιαστικά παντρεύουμε τις νέες τεχνολογίες με το ανθρώπινο δυναμικό γιατί θεωρούμε ότι μπορεί οι νέες τεχνολογίες να διαμορφώνουν καταλυτικά τη ζωή μας, όμως πάντα ο άνθρωπος θα είναι ο βασικός καταλύτης για την πρόοδο”, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Μιλώντας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: “Το περιβάλλον που υπάρχει εδώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και ωφέλιμο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τα πράγματα δεν τυχαίνουν, πετυχαίνουν γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι. Υπάρχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ισχυρή βούληση και στοχοπροσήλωση στο κομμάτι της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπάρχουν οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, που έχει αγκαλιάσει τις προσπάθειες και υλοποιεί συνεχώς δράσεις σε συνεργασία με τους φορείς όπου απαιτείται για να υπάρχει απτό θετικό αποτέλεσμα στους πολίτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα για την έρευνα, ούτε να μιλούμε για την καινοτομία ως κάτι απομονωμένο. Έρευνα και καινοτομία πρέπει να έχουν απτό αποτέλεσμα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.