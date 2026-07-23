Εθνική Στρατηγική Στέγασης: Σχέδιο €6,5 δισ. για 20.000 νέες προσιτές κατοικίες και 8.500 φοιτητικές εστίες

Σε εφαρμογή μπαίνει η νέα Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, μετά την έγκρισή της από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου για την επόμενη δεκαετία.

Το σχέδιο αποτελεί τον κεντρικό «οδικό χάρτη» της κυβέρνησης για τη στέγαση και περιλαμβάνει 50 παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 36 δράσεις έχουν ήδη ενταχθεί στην ψηφιακή πύλη stegasi.gov.gr, ενώ 14 αποτελούν νέες πρωτοβουλίες.

Η στρατηγική βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά. Στήριξη νοικοκυριών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένο στεγαστικό κόστος. Δημιουργία μόνιμων μηχανισμών σχεδιασμού και παρακολούθησης της στεγαστικής πολιτικής.

Σχεδόν 20.000 προσιτές κατοικίες και νέες φοιτητικές εστίες

Με την ενεργοποίηση της νέας στρατηγικής δρομολογείται η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν περίπου 60.000 πολίτες.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες σε έξι δημόσια πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την ανακαίνιση παλαιών ή κλειστών κατοικιών από περίπου 20.000 ιδιοκτήτες, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για διάθεσή τους σε μακροχρόνια μίσθωση. Την κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών σε δημόσια ακίνητα, όπως ανενεργά στρατόπεδα και άλλες εκτάσεις του Δημοσίου. Τη διάθεση 400 κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Την προσθήκη 8.500 φοιτητικών κλινών στις υποδομές των ΑΕΙ. Την κατασκευή 2.000 κατοικιών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι παρεμβάσεις του πρώτου έτους

Η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής, η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2025 υπό τον συντονισμό του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, έχει ήδη προωθήσει σειρά μέτρων.

Στον τομέα της ενίσχυσης της αγοράς κατοικίας, μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1 και 2», περίπου 24.000 πολίτες απέκτησαν πρώτη κατοικία, ενώ προχώρησαν παρεμβάσεις για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, την ανακαίνιση κατοικιών και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Παράλληλα, θεσπίστηκαν περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και δόθηκαν φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και νέες κατασκευές.

Για τη στήριξη των πολιτών με αυξημένες στεγαστικές ανάγκες εφαρμόστηκαν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση δύο ενοικίων για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην περιφέρεια, καθώς και η ενίσχυση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Στόχος η αύξηση της προσφοράς και η μείωση του κόστους

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι η νέα στρατηγική απαντά σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σημειώνοντας ότι αφορά τουλάχιστον έναν στους τρεις Έλληνες.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση διαθέτει πλέον τα απαραίτητα «νομοθετικά, οικονομικά και πολεοδομικά εργαλεία» για τη δημιουργία σχεδόν 20.000 κοινωνικών κατοικιών και 8.500 νέων φοιτητικών εστιών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών με προσιτά ενοίκια.

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί συντονισμό πολλών υπουργείων και έναν ενιαίο σχεδιασμό με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα.