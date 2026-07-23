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Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ
Ειδήσεις
22:26 - 23 Ιουλ 2026

Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συζητήσει με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, κατά την επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη του Σι πραγματοποιείται μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών κατά το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα νωρίτερα φέτος. Κατά την παραμονή του στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθύνει πρόσκληση στον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος Σι έρχεται στις 24 Σεπτεμβρίου. Συζητήσαμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης όταν βρισκόμουν στο Πεκίνο και θα το συζητήσουμε ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, συζήτησαν την ανάγκη να εντοπιστούν τομείς συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια «πολύ θετική επίσκεψη» του Κινέζου προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 22:41
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