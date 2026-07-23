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Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά
Ειδήσεις
20:05 - 23 Ιουλ 2026

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο Axios ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ακόμη και με πλήγματα μεγαλύτερης κλίμακας από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Epic Fury.

Σε σύντομη συνέντευξή του, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει συνέπειες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απόφασή του. Παράλληλα, δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία νέα εντολή στον στρατό και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Η νέα κλιμάκωση έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ μια επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο θεωρείται ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ «θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά αν του το ζητούσα», πρόσθεσε όμως ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για να ξεκινήσουμε μια νέα επιχείρηση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μια συμμετοχή του Ισραήλ στις επιθέσεις θα είχε «συνέπειες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «θέλει να διαπραγματευτεί», αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δύο περιφερειακές πηγές με γνώση των διπλωματικών προσπαθειών ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

«Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», ανέφερε μία από τις πηγές.

Η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες 12 ημέρες, με στόχο να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει δείξει διάθεση να αλλάξει στάση, ενώ αντίθετα έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας νέα ένταση σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς και αυξάνοντας την αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε ότι εάν οι Χούθι επιτεθούν ξανά σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν».

Χαρακτήρισε τους Χούθι «εντολοδόχους του Ιράν» και προειδοποίησε ότι «θα επιβληθεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι».

Συνάντηση με Νετανιάχου

Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Οι σχέσεις με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Θα τον συναντούσα αν βρίσκεται εδώ», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 20:08
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