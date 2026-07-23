Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στους κανόνες που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

Όπως αναφέρει στο βίντεο του ο πρωθυπουργός, οι πιο σημαντικές αλλαγές στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών είναι η απαγόρευση χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση για κάθε πατίνι καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά;

Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια.

Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες.

Έτσι κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο, ούτε η αγορά ούτε και η ενοικίαση τους.

Χρειάζονται όμως κανόνες για όλους. Για αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες όπως στο βίντεο, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος.

Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο.

Κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον.

Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια».

{https://www.facebook.com/reel/1387300939948596}