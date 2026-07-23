ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:20 - 23 Ιουλ 2026

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στους κανόνες που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

Όπως αναφέρει στο βίντεο του ο πρωθυπουργός, οι πιο σημαντικές αλλαγές στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών είναι η απαγόρευση χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση για κάθε πατίνι καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά;

Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια.

Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες.

Έτσι κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο, ούτε η αγορά ούτε και η ενοικίαση τους.

Χρειάζονται όμως κανόνες για όλους. Για αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες όπως στο βίντεο, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος.

Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο.

Κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον.

Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια».

{https://www.facebook.com/reel/1387300939948596}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες
Ειδήσεις

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά
Πολιτική

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:05

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Οικονομία
23/07/2026 - 19:59

ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 19:47

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Οικονομία
23/07/2026 - 19:45

Παπαθανάσης: Θετική εισήγηση της ΕΕ για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Πολιτική
23/07/2026 - 19:30

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 19:20

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Πολιτική
23/07/2026 - 18:59

Αποστολάκη: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 18:45

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:30

Alter Ego Media: Στις 27 Ιουλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση 226.560 νέων μετοχών

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:15

CNL Capital: Έκδοση ΚΟΔ €265.000 - Καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

ΗΠΑ: Απρόσμενη υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/07/2026 - 17:42

Tο XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 17:39

Εκστρατεία ενημέρωσης της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ για την οδική ασφάλεια

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:34

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 17:32

INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Νέο έργο €900 χιλ. στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά μέσω της θυγατρικής ELTOP

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 17:25

Διορθωτική ανακοίνωση STOXX για Ελλάδα: Κανονικά οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:13

Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Οικονομία
23/07/2026 - 17:11

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 17:01

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
23/07/2026 - 17:00

ΧΑ: «Ασανσέρ» η συνεδρίαση λόγω STOXX – Περιορίστηκαν στο 2,02% οι απώλειες μετά τις διευκρινίσεις

Magazino
23/07/2026 - 16:54

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

Business Facts
23/07/2026 - 16:52

Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:40

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:29

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
23/07/2026 - 16:18

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Magazino
23/07/2026 - 16:10

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:08

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:06

Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:51

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ