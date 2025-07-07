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Μεταδημότευση: Ψηφιακή υποβολή αιτήσεων από σήμερα στο gov.gr για δύο περιπτώσεις
Αυτοδιοίκηση
14:12 - 07 Ιουλ 2025

Μεταδημότευση: Ψηφιακή υποβολή αιτήσεων από σήμερα στο gov.gr για δύο περιπτώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Διαθέσιμη από σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, είναι στο gov.gr η υποβολή αιτήσεων μεταδημότευσης λόγω διετούς κατοικίας ή απόκτησης αρχικής δημοτικότητας. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία καλύπτει και ειδικές περιπτώσεις, όπως κοινές αιτήσεις συζύγων ή συμφώνου συμβίωσης, καθώς και μεταδημότευση ανήλικων παιδιών με τους γονείς.

Οι πολίτες βρίσκουν την υπηρεσία στο gov.gr στην ενότητα «Οικογένεια» και στην υποενότητα «Οικογενειακή κατάσταση». Πιο συγκεκριμένα, για να υποβάλουν αίτηση μεταδημότευσης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  • Οι πολίτες εισέρχονται στην υπηρεσία με κωδικούς TaxisNet και τη χρήση κωδικού μιας χρήσης (OTP), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).
  • Κατά την αίτηση, αντλούνται αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών, το Φορολογικό Μητρώο και το ΕΜΕπ.
  • Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία μεταδημότευσης, αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η αίτηση διαβιβάζεται αυτόματα στον αρμόδιο Δήμο μέσω του Μητρώου Πολιτών για έλεγχο και διεκπεραίωση.

Τόσο η αίτηση όσο και η απάντηση του Δήμου αναρτώνται στην προσωπική Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Όλα τα έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διαθέτουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, και μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί εκτυπωμένο αντίγραφό τους.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας και Έρευνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET). Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται αυτόματα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών και εντάσσεται στο έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

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