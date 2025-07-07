ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπια κέρδη για το πετρέλαιο – Απώλεια κοντά στο 1% για τον χρυσό
Χρηματιστήρια
13:57 - 07 Ιουλ 2025

Ήπια κέρδη για το πετρέλαιο – Απώλεια κοντά στο 1% για τον χρυσό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου το μεσημέρι της Δευτέρας (7/7), καθώς η στενότητα της αγοράς πετρελαίου αντιστάθμισε τον αντίκτυπο της μεγαλύτερης από το αναμενόμενο αύξησης της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+ τον Αύγουστο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Αύγουστο, σημειώνουν άνοδο κατά 0,60% στα 68,71 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, ανεβαίνει κατά 0,07% στα 67,07 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν το Σάββατο (5/7) να αυξήσουν την παραγωγή κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο. «Προς το παρόν, η αγορά πετρελαίου παραμένει στενή, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να απορροφήσει επιπλέον βαρέλια», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo.

Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ θα επαναφέρει στην αγορά σχεδόν το 80% των 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που είχαν μειωθεί, ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της RBC Capital με επικεφαλής την Helima Croft.

Ωστόσο, η πραγματική αύξηση της παραγωγής ήταν μικρότερη από την προβλεπόμενη μέχρι στιγμής και το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς προήλθε από τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσαν. Σε ένδειξη εμπιστοσύνης στη ζήτηση πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία αύξησε την Κυριακή (6/7) την τιμή του Αυγούστου για το εμβληματικό της αργό Arab Light σε υψηλό τεσσάρων μηνών για την Ασία.

Οι αναλυτές της Goldman αναμένουν ότι ο ΟΠΕΚ+ θα ανακοινώσει τελική αύξηση 550.000 βαρελιών ημερησίως για το Σεπτέμβριο στην επόμενη συνάντηση στις 3 Αυγούστου.

Το πετρέλαιο δέχτηκε, επίσης, πιέσεις, καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ σηματοδότησαν καθυστέρηση στην έναρξη των δασμών, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές στα ποσοστά που θα επιβληθούν.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση πετρελαίου. «Οι ανησυχίες για τους δασμούς του Τραμπ συνεχίζουν να είναι το κυρίαρχο θέμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, με την αδυναμία του δολαρίου να αποτελεί τη μόνη στήριξη για το πετρέλαιο προς το παρόν», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

Ήπια άνοδος για το φυσικό αέριο – Σημαντικές απώλειες για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει ήπια κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,018% στα 33.475 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,07% στα 3.310,10 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται πτωτικά κατά 1,99% στα 36,388 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός χάνει 0,58% και βρίσκεται στα 5,0330 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,44% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1727 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,35% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3605 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ανεβαίνει κατά 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8620 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 13:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΕΠΕ: Μειώθηκε στο 28,92% ο δείκτης «φόβου» τον Ιούνιο
Οικονομία

ΚΕΠΕ: Μειώθηκε στο 28,92% ο δείκτης «φόβου» τον Ιούνιο

Η «επόμενη ημέρα» του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος – Greek Space Tech Forum 2025
Τεχνολογία

Η «επόμενη ημέρα» του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος – Greek Space Tech Forum 2025

Αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης η 89η ΔΕΘ
Επιχειρήσεις

Αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης η 89η ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν
Εμπορεύματα

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ