Ήπια κέρδη για το πετρέλαιο – Απώλεια κοντά στο 1% για τον χρυσό

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου το μεσημέρι της Δευτέρας (7/7), καθώς η στενότητα της αγοράς πετρελαίου αντιστάθμισε τον αντίκτυπο της μεγαλύτερης από το αναμενόμενο αύξησης της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+ τον Αύγουστο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Αύγουστο, σημειώνουν άνοδο κατά 0,60% στα 68,71 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, ανεβαίνει κατά 0,07% στα 67,07 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν το Σάββατο (5/7) να αυξήσουν την παραγωγή κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο. «Προς το παρόν, η αγορά πετρελαίου παραμένει στενή, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να απορροφήσει επιπλέον βαρέλια», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo.

Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ θα επαναφέρει στην αγορά σχεδόν το 80% των 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που είχαν μειωθεί, ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της RBC Capital με επικεφαλής την Helima Croft.

Ωστόσο, η πραγματική αύξηση της παραγωγής ήταν μικρότερη από την προβλεπόμενη μέχρι στιγμής και το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς προήλθε από τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσαν. Σε ένδειξη εμπιστοσύνης στη ζήτηση πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία αύξησε την Κυριακή (6/7) την τιμή του Αυγούστου για το εμβληματικό της αργό Arab Light σε υψηλό τεσσάρων μηνών για την Ασία.

Οι αναλυτές της Goldman αναμένουν ότι ο ΟΠΕΚ+ θα ανακοινώσει τελική αύξηση 550.000 βαρελιών ημερησίως για το Σεπτέμβριο στην επόμενη συνάντηση στις 3 Αυγούστου.

Το πετρέλαιο δέχτηκε, επίσης, πιέσεις, καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ σηματοδότησαν καθυστέρηση στην έναρξη των δασμών, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές στα ποσοστά που θα επιβληθούν.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση πετρελαίου. «Οι ανησυχίες για τους δασμούς του Τραμπ συνεχίζουν να είναι το κυρίαρχο θέμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, με την αδυναμία του δολαρίου να αποτελεί τη μόνη στήριξη για το πετρέλαιο προς το παρόν», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

Ήπια άνοδος για το φυσικό αέριο – Σημαντικές απώλειες για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει ήπια κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,018% στα 33.475 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,07% στα 3.310,10 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται πτωτικά κατά 1,99% στα 36,388 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός χάνει 0,58% και βρίσκεται στα 5,0330 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,44% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1727 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,35% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3605 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ανεβαίνει κατά 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8620 βρετανική λίρα ανά ευρώ.