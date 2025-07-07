Θερμή υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Νέων Ανδρών από τον ΟΠΑΠ

Διοίκηση και εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ, Χρυσού Χορηγού της ΕΟΚ και των Εθνικών Ομάδων, ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην Εθνική Νέων U20 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Αποθεωτική υποδοχή επεφύλασσαν οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στα μέλη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ U20 και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Νέων Ανδρών.

Λίγο πριν την έναρξη της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 12 έως τις 20 Ιουλίου 2025, ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ όλων των κλιμακίων, διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, εκφράζοντας τη διαρκή στήριξή του σε όλες τις προσπάθειες της ομάδας.

Τα μέλη της ομάδας ευχαρίστησαν από τη μεριά τους τον ΟΠΑΠ για τη σταθερή αρωγή του στην ανάπτυξη των νέων ταλέντων της χώρας.

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ ετοίμασαν και μία έκπληξη για τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας. Σε βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έστειλαν τα δικά τους μηνύματα στους διεθνείς και τους ευχήθηκαν «καλή επιτυχία» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.