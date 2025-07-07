DEMO: Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Γαλλία

Σταθερά προσηλωμένη στην επιχειρηματική στρατηγική της για διεθνή ανάπτυξη, η DEMO ΑΒΕΕ προχώρησε στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας στη Γαλλία, υπό την επωνυμία DEMOGENFRANCE SAS. Η νέα εταιρική οντότητα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνεχή επιχειρηματική εξέλιξη της DEMO, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη.

Η DEMOGEN FRANCE SAS θα αναλάβει την εμπορία και προώθηση του ευρύτερου πορτφόλιου προϊόντων της DEMO, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων. Μέσω της DEMOGEN, η DEMO στοχεύει στην εδραίωση ισχυρών συνεργασιών στην τοπική αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την παραγωγική υπεροχή της.

Ο Δημήτρης Δέμος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO ABEE, δήλωσε «Η ίδρυση της θυγατρικής μας στη Γαλλία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσής μας στον στρατηγικό μας στόχο για εξωστρεφή ανάπτυξη και ισχυροποίηση της διεθνούςπαρουσίας μας. Παράλληλα, ευθυγραμμιζόμαστε με τις ευρύτερες κοινοτικές προτεραιότητες για διασφάλιση της φαρμακευτικήςαυτάρκειας της Ε.Ε. Η DEMOGEN ενδυναμώνει το αποτύπωμά μας στην παγκόσμια αγορά και ενισχύει τον ρόλο της DEMO ως αξιόπιστου εταίρου στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας».

Η ίδρυση της DEMOGEN έρχεται να προστεθεί στο ευρύτερο πλάνο διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας. Η DEMO ΑΒΕΕ ήδη διαθέτει γραφεία στην Κίνα και θυγατρική στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή προσανατολισμό της και τη δέσμευσή της για διαρκή επιχειρηματική πρόοδο με ισχυρό αποτύπωμα στις αγορές του εξωτερικού.

Με την DEMOGEN, η DEMO ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο ως μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες φαρμακοβιομηχανίες στην Ευρώπη.