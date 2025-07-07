DEMO: Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Γαλλία

Η DEMOGEN FRANCE SAS θα αναλάβει την εμπορία και προώθηση του ευρύτερου πορτφόλιου προϊόντων της DEMO, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων. Μέσω της DEMOGEN, η DEMO στοχεύει στην εδραίωση ισχυρών συνεργασιών στην τοπική αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την παραγωγική υπεροχή της.
Ο Δημήτρης Δέμος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO ABEE,
Η ίδρυση της DEMOGEN έρχεται να προστεθεί στο ευρύτερο πλάνο διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας. Η DEMO ΑΒΕΕ ήδη διαθέτει γραφεία στην Κίνα και θυγατρική στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή προσανατολισμό της και τη δέσμευσή της για διαρκή επιχειρηματική πρόοδο με ισχυρό αποτύπωμα στις αγορές του εξωτερικού.
Με την DEMOGEN, η DEMO ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο ως μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες φαρμακοβιομηχανίες στην Ευρώπη.