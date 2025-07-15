Δούκας: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, πάνω από 70 σχολεία στην Αθήνα θα είναι έτοιμα  

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ανακαίνισης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε το 57ο Γυμνάσιο και Λύκειο στους Αμπελόκηπους, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Υποδομών, Ανδρέα Γραμματικογιάννη, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πρόοδο που έχει γίνει και να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και τεχνικά συνεργεία.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε: «Το καλοκαίρι τα σχολεία κλείνουν για τους μαθητές και ανοίγουν για τα συνεργεία του Δήμου. 57ο Γυμνάσιο και Λύκειο, 7η κοινότητα. Βαψίματα, κουφώματα, νέα κλιματιστικά. Είναι πολύ χαρούμενη συνολικά η εκπαιδευτική κοινότητα. Βάζουν και εκείνοι τις πινελιές τους. Συνολικά, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, πάνω από 70 σχολεία στην Αθήνα θα είναι έτοιμα. Ραντεβού τη νέα σχολική χρονιά σε σύγχρονες, ανανεωμένες και φιλόξενες σχολικές αίθουσες».

Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, τόνισε: «Ο Δήμος Αθηναίων, οι τεχνικές του υπηρεσίες ακούν τις ανάγκες, ακούν τα αιτήματα και επεμβαίνουν σε σχολεία, τα οποία δεν είχαν κανένα είδος επέμβασης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περιμένουμε τον Σεπτέμβρη, τα παιδιά, στις ανακαινισμένες σχολικές αίθουσες για να απολαύσουν το μάθημα με ασφάλεια».

Στις εργασίες περιλαμβάνονται εξωτερικά και εσωτερικά βαψίματα, αποκατάσταση δαπέδων, συντήρηση των κουφωμάτων και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί σε 6 σχολεία ενώ κατά την διάρκεια του καλοκαιριού θα συνεχιστούν σε περισσότερα από 70, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας.