Γεραπετρίτης: Επίσκεψη στη Λιβύη για εξομάλυνση των σχέσεων και αποφυγή κρίσης

Στην Τρίπολη της Λιβύης μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε προγραμματισμένη επίσκεψη διάρκειας 24 ωρών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη στρατηγική της Αθήνας να διατηρήσει ισορροπημένες σχέσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην πολιτικά και θεσμικά διχασμένη Λιβύη.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου ταξιδιού του, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης Αμπντούλ Χαμίτ Ντιμπεϊμπά, η οποία αναγνωρίζεται επισήμως από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσκεψη ακολουθεί την πρόσφατη μετάβασή του στην Ανατολική Λιβύη και τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, υπογραμμίζοντας τη διάθεση της ελληνικής διπλωματίας να διατηρήσει επαφές και με τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα της χώρας.

Η κίνηση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει των πρόσφατων εντάσεων που προκλήθηκαν μετά την κατάθεση ρηματικής διακοίνωσης της Τρίπολης στα Ηνωμένα Έθνη. Στο επίμαχο έγγραφο, η λιβυκή πλευρά αμφισβητεί τη μέση γραμμή ως αφετηρία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, προσυπογράφοντας ουσιαστικά τις μονομερείς και παράνομες προβλέψεις του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναμένεται να επαναλάβει πως η Ελλάδα απορρίπτει κάθε ενέργεια ή δράση που βασίζεται σε άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες (τουρκολιβυκό μνημόνιο), χωρίς κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.