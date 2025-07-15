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Sunlight Group: Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό συμβούλιο – Νέος Πρόεδρος ο Matthias Fischer
Επιχειρήσεις
11:24 - 15 Ιουλ 2025

Sunlight Group: Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό συμβούλιο – Νέος Πρόεδρος ο Matthias Fischer

Reporter.gr Newsroom
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Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας, ανακοινώνει σημαντικές αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της στρατηγικής πορείας και της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς η εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια να ενισχύει την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο και να επενδύει στην καινοτομία στην τεχνολογία μπαταριών με στόχο ένα βιώσιμο αύριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Matthias Fischer αναλαμβάνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδεχόμενος τον κ. Gordon Riske. Ο κ.Fischer διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο και εκτεταμένη εμπειρία σε ηγετικούς ρόλους στον κλάδο χειρισμού υλικών, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις όπως, Πρόεδρος/ΔιευθύνωνΣύμβουλος της Toyota Material Handling AB και Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich AG, όπου είχε την ευθύνη για τις Πωλήσεις, την Εξυπηρέτηση και το Marketing σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επαγγελματική του πορεία, που υπερβαίνει τις τρεις δεκαετίες, χαρακτηρίζεται από επιτυχημένη διαχείριση επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας και στρατηγική ανάπτυξη, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη δέσμευση της Sunlight να ηγείται των εξελίξεων στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Επιπλέον, ο κ. Eric Alstrom, πρώην Πρόεδρος της Danfoss PowerSolutions, εντάσσεται στο Δ.Σ. ως σύμβουλος. Με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε υψηλόβαθμες θέσεις σε κορυφαίους παγκόσμιους βιομηχανικούς ομίλους όπως οι Danfoss, Benteler και General Motors, και με υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στην ηλεκτροκίνηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και την παγκόσμια παραγωγή, ο κ. Alstrom θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της στρατηγικής της Sunlight στον τομέα της τεχνολογίας μπαταριών και της βιώσιμης ενέργειας.

Η εταιρεία εκφράζει τις ευχαριστίες στον κ. Gordon Riske για το στρατηγικό του όραμα και την ανεκτίμητη συμβολή του κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δυναμικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού για τη Sunlight Group, καθώς και στον κ. FrancisWang για την πολύτιμη συμβολή και συνεχή προσφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως Independent Non-Executive Director.

Κατόπιν των προαναφερόμενων αλλαγών, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του διαμορφώνεται ως εξής:

  • Matthias Fischer, Πρόεδρος του ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, Μέλος της Επιτροπής Συμμόρφωσης
  • Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου & Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού
  • Michel Govaert, INED, Πρόεδρος της Επιτροπής Συμμόρφωσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών
  • Dr. Peter Lamp, INED, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας
  • Ανδρέας Αθανασόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Sabine Bendiek, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ - Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών

Σχετικά με το νέο του ρόλο ως, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Matthias Fischer σημείωσε: «Η Sunlight Groupσυνδυάζει υψηλούς στόχους με μια προσέγγιση συνεχούς βελτίωσης και ουσιαστικής δράσης — αξίες που εκτιμώ βαθιά. Είναι τιμή μου να ανήκω σε μια ομάδα που ηγείται με ακεραιότητα, επιδεικνύει ανθεκτικότητα και δρα με αποτελεσματικότητα. Μαζί, θα δημιουργήσουμε διαρκή αξία και ένα βιώσιμο αποτύπωμα σε διεθνές επίπεδο».

«Τα τελευταία χρόνια, η Sunlight έχει επιδείξει μία αξιοσημείωτη πορεία. Παρά τις προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον, η ομάδα της Sunlight παρουσιάζει σταθερά υψηλές επιδόσεις με συνέπεια, αποφασιστικότητα και προσήλωση», δήλωσε ο Gordon Riske, αποχωρώντας από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. «Αποχωρώ γεμάτος υπερηφάνεια για όσα έχουμε καταφέρει και με απόλυτη εμπιστοσύνη στο μέλλον της εταιρείας».

« Η νέα σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για ηγεσία υψηλού επιπέδου και ενίσχυση της παρουσίας μας σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight, Λάμπρος Μπίσαλας. «Ο κ. Fischer και ο κ.Alstrom φέρνουν ανεκτίμητη διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση του κλάδου, που θα συμβάλλουν στη μετάβαση της Sunlight στην επόμενη εποχή της καινοτομίας, στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην αγορά και τη δημιουργία ενός πιο έξυπνου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Gordon Riske για τη στρατηγική καθοδήγηση και την αφοσίωση που επέδειξε, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ισχυρών θεμελίων πάνω στα οποία συνεχίζουμε να χτίζουμε».

Ο Όμιλος Sunlight, με τη σταθερή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, των νέων μελών και της δυναμικής Διοικητικής Ομάδας, είναι έτοιμος να επιταχύνει την εφαρμογή της στρατηγικής του και να προωθήσει ουσιαστική ανάπτυξη και καινοτομία. Ο ορισμός των νέων μελών αποτελεί ορόσημο στη δέσμευση της εταιρείας για ισχυρή και ανθεκτική εταιρική διακυβέρνηση. Με βασικά πλεονεκτήματα την εμπειρία και το καινοτόμο πνεύμα, η Sunlight ανταποκρίνεται με συνέπεια στις προκλήσεις του παγκόσμιου ενεργειακού τοπίου. Καθώς επεκτείνει την παρουσία της διεθνώς, το ενισχυμένο σύστημα διακυβέρνησης θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της αποστολής της: να ηγηθεί στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, με διαφάνεια, ανθεκτικότητα και προσανατολισμό στη μακροπρόθεσμη αξία.

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