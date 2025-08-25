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Δούκας: «Κίνηση-κλειδί» το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας - Υπολογίζεται μείωση 25% στην κυκλοφορία
Αυτοδιοίκηση
16:12 - 25 Αυγ 2025

Δούκας: «Κίνηση-κλειδί» το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας - Υπολογίζεται μείωση 25% στην κυκλοφορία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε τη Δευτέρα 25/8, στην εκπομπή του OPEN «10 Παντού» και αναφέρθηκε στην κυκλοφοριακή «ανάσα» που θα δώσει στην πόλη του άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας.

Αναφερόμενος στην παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία ύστερα από πέντε χρόνια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, τόνισε:«Είναι μία ιστορία που τραβάει από το 2020. Η μελέτη, την οποία περνάμε αυτή την Τετάρτη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, μιλάει για δύο βασικές παρεμβάσεις για τη Βασιλίσσης Όλγας, δύο δρόμους ήπιας κυκλοφορίας που θα μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή κατά 25% και τα ακινητοποιημένα οχήματα κατά 30%, ενώ θα υπάρξει και πολύ σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Βασιλίσσης Όλγας, υπό την προηγούμενη δημοτική αρχή, απλώς βαφόταν με διάφορα χρώματα και δε γινόταν τίποτα άλλο. Εμείς θέλουμε να γίνει τοπόσημο. Έχει τις δύο διαδρομές ήπιας κυκλοφορίας, έναν πολύ ωραίο πεζόδρομο, πολύ ωραίο φωτισμό, πάρα πολύ πράσινο, ψυχρά υλικά για να αντανακλάται η ακτινοβολία. Θα είναι ένα έργο, το οποίο θα καταγραφεί με ένα πολύ θετικό πρόσημο. Σκοπός είναι να επαναλειτουργήσουμε και το Κολυμβητήριο, που βρίσκεται απέναντι, έτσι ώστε συνολικά η περιοχή, που είναι εμβληματική, να αποκτήσει έναν άλλο χαρακτήρα».

Ερωτώμενος για το κλείσιμο του Άλσους Χωροφυλακής μετά τον εντοπισμό του παράνομου νεκροταφείου ζώων ύστερα από καταγγελίες, ο Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Υπάρχει ένορκη διοικητική εξέταση καθώς και εισαγγελική παρέμβαση. Θα έχουμε τα πορίσματα το αμέσως επόμενο διάστημα. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στους τετράποδους φίλους μας και θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βεβαίως όσοι ευθύνονται γι’ αυτό, θα έχουν όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Ήταν κοινό μυστικό. Η δικαιοσύνη και ο εισαγγελέας έχουν πλέον τα ηνία της υπόθεσης».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε και για τις προσπάθειες του Δήμου να απαλειφθούν οι εικόνες γκετοποίησης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της χρήσης ναρκωτικών: «Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να συλλάβει, ούτε μπορεί να τα βάλει με ναρκέμπορους. Από την πρώτη στιγμή οργανώσαμε Διυπουργική Επιτροπή μαζί με το Υπουργείο Υγείας- γιατί πρόκειται και για υγειονομική βόμβα- με το Μαξίμου, την κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προτείναμε μία σειρά από παρεμβάσεις και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα, έχει γίνει αναλυτική καταγραφή. Έχουμε βρει ακριβώς πόσοι είναι οι τοξικοεξαρτημένοι χρήστες στην περιοχή αυτή, έχουμε κάνει καταγραφές ανθρώπων που χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Δώσαμε τις πληροφορίες αυτές, προτείναμε μία σειρά από λύσεις οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές. Αντίθετα, η κυβέρνηση, κι εκεί είναι και η τελευταία φορά που συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή, αποφάσισε και παρουσίασε ένα σχέδιο για να «σπάσει» το γκέτο της περιοχής, που είναι κυρίως γύρω από τον ΟΣΕ στην Ιεροθέου. Ανακοίνωσαν, λοιπόν, ένα σχέδιο πέντε βημάτων μέχρι το τέλος της χρονιάς, αρχές της επόμενης. Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εγώ το καταγγέλλω: Πρέπει, επιτέλους, να ασχοληθούν τα αντίστοιχα Υπουργεία για να μπορέσει η πόλη να αναπνεύσει και οι άνθρωποι που είναι εκεί να ζουν με συνθήκες αξιοπρέπειας».

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