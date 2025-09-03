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«Μπλόκο» από τα υπουργεία Ενέργειας &amp; Μεταφορών στις παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων στη Βασιλίσσης Όλγας
Αυτοδιοίκηση
16:58 - 03 Σεπ 2025

«Μπλόκο» από τα υπουργεία Ενέργειας & Μεταφορών στις παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων στη Βασιλίσσης Όλγας

Reporter.gr Newsroom
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Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους, η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

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