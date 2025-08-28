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Μπακογιάννης κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: «Όταν ο λαϊκισμός συναντά την αναξιοπιστία»
Αυτοδιοίκηση
10:51 - 28 Αυγ 2025

Μπακογιάννης κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: «Όταν ο λαϊκισμός συναντά την αναξιοπιστία»

Reporter.gr Newsroom
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Δεν πρόλαβε να περάσει μία μέρα και η διαμάχη ανάμεσα στον νυν Δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα, και στον προκάτοχό του, Κώστα Μπακογιάννη, «φουντώνει», αυτή τη φορά με αντικείμενο τα έργα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.  

Σε υψηλούς τόνους είχε κινηθεί η συζήτηση χθες (27/8) στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς το θέμα του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά προκάλεσε έντονους διαξιφισμούς. Σήμερα, αντικείμενο της αντιπαράθεσης είναι τα έργα στη Βασιλίσσης Όλγα, με τον Κώστα Μπακογιάννη να κατηγορεί τη δημοτική αρχή για «αναξιοπιστία» και «λαϊκισμό».

Πιο αναλυτικά, ο πρώην δήμαρχος έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook:

«Όταν ο λαϊκισμός συναντά την αναξιοπιστία. Από την απαξίωση στην υιοθέτηση - η κωλοτούμπα της Βασ. Όλγας.

Ο κ. Δούκας, στα δύο τελευταία χρόνια, για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας, έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές. Κάθε δημόσια εμφάνισή του συνοδευόταν από μια διαφορετική εκδοχή: από την πλήρη απαξίωση του έργου, τις ειρωνείες και τους αφορισμούς, έως την τελική αποδοχή του.

Γιατί τελικά εκεί κατέληξε σήμερα -μέσα σε ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης και προσβλητικών σχολιασμών που δεν ταιριάζουν στο αξίωμα του- να υιοθετήσει το έργο, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή κωλοτούμπα.

Αυτό όμως που μένει σταθερό στον χρόνο είναι ο λαϊκισμός, η προπαγάνδα και τελικά η αναξιοπιστία του.

Ας κρατήσουμε όμως το θετικό: ένα έργο που πολεμήθηκε και σαμποταρίστηκε από τον νυν Δήμαρχο, θα αποδοθεί σύντομα, όπως σχεδιάστηκε, στους Αθηναίους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης.

Τα ψεύτικα λόγια χάνονται, τα έργα όμως μένουν.»

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