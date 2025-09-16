Έργα €7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αργυρούπολης – Χαρδαλιάς: Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές

Τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των περιοδειών του και στους 66 δήμους της Αττικής. Κατά την επίσκεψή του, είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή. Τα έργα αυτά εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, που περιλαμβάνει την υλοποίηση 281 έργων υποδομής τα επόμενα χρόνια. Στόχος τους είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η κοινωνική συνοχή και η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων.

1. Ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου «208»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται αφορά την πλήρη ανάπλαση του δημοτικού πάρκου που βρίσκεται στο παλιό τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 208. Με προϋπολογισμό 2,07 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, το έργο περιλαμβάνει νέα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, παιδική χαρά, χλοοτάπητα, «έξυπνα» καθιστικά και φωτιστικά, καθώς και ένα σύγχρονο αρδευτικό σύστημα.

2. Ανάπλαση του Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου

Με συνολικό κόστος 1,36 εκατ. ευρώ, επίσης από ίδιους πόρους, προχωρά η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου. Προβλέπεται εμπλουτισμός με νέο φυτικό υλικό, σύστημα άρδευσης, δημιουργία περιπατητικών διαδρομών και χώρων ανάπαυσης με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, φιλικό προς το περιβάλλον. Παράλληλα, θα διασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες, χωρίς εμπόδια.

3. Βελτίωση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Αργυρουπόλεως

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο, εκτελούνται παρεμβάσεις σε μήκος 3 χλμ. της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, με προϋπολογισμό 2,12 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει δημιουργία χώρων πρασίνου, επανασχεδιασμό των σημείων τοποθέτησης κάδων, καθώς και κατασκευή οδηγών όδευσης για τυφλούς και ραμπών για την άρση υψομετρικών διαφορών, διευκολύνοντας την κίνηση ατόμων με αναπηρία.

4. Ανέγερση νέου κτηρίου για το Β΄ ΚΑΠΗ

Ο Δήμος σχεδιάζει την κατασκευή νέου διώροφου κτηρίου για τη στέγαση του Β’ ΚΑΠΗ στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, σε οικόπεδο 198 τ.μ. Το έργο, ύψους 1 εκατ. ευρώ, έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.

5. Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου και Σχολείου

Στη συνάντηση εξετάστηκε και η ολοκλήρωση δύο έργων ενεργειακής αναβάθμισης, με χρηματοδότηση 398.740 ευρώ από την Περιφέρεια. Αυτά αφορούν το Δημαρχείο Αργυρούπολης και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού.

Μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ο κ. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, επισκέφθηκε σημεία όπου πραγματοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν τα έργα – στο Πάρκο 208, το Μαρίνειο Κέντρο και τη Λ. Αργυρουπόλεως.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Η διοίκησή μας σταματά τις αναβολές και μετατρέπει τις δεσμεύσεις σε χειροπιαστά έργα. Ο Νότιος Τομέας της Αττικής δεν έχει περιθώρια για καθυστερήσεις – χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις που θα κάνουν τις πόλεις μας πιο λειτουργικές και πιο ανθρώπινες. Αυτό είναι το όραμά μας και το κάνουμε πράξη με αποφασιστικότητα. Βρεθήκαμε στα σημεία όπου εξελίσσονται έργα-τομές: το Πάρκο 208, το Μαρίνειο, η Αργυρουπόλεως, το νέο ΚΑΠΗ. Δεν μιλάμε για εξαγγελίες, αλλά για έργα που προχωρούν τώρα και θα αλλάξουν την καθημερινότητα. Προχωράμε μαζί, χωρίς καθυστέρηση, για μια Νότια Αθήνα πρότυπο ανάπτυξης και ποιότητας ζωής».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την έμπρακτη υποστήριξη στα έργα που έχει ανάγκη η πόλη.

«Ο Νίκος Χαρδαλιάς θα είναι για εμάς πάντα πρώτα Δήμαρχος και μετά Περιφερειάρχης. Αυτή η διττή εμπειρία τον κάνει να αντιλαμβάνεται σε βάθος τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με κοινό όραμα, συνεργασία και σκληρή δουλειά, μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα για την πόλη μας και τους ανθρώπους της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν στην επίσκεψή του η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, Τζίνα Αδαμοπούλου, και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.