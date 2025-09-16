ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έργα €7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αργυρούπολης – Χαρδαλιάς: Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές
Αυτοδιοίκηση
11:20 - 16 Σεπ 2025

Έργα €7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αργυρούπολης – Χαρδαλιάς: Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των περιοδειών του και στους 66 δήμους της Αττικής. Κατά την επίσκεψή του, είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή. Τα έργα αυτά εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, που περιλαμβάνει την υλοποίηση 281 έργων υποδομής τα επόμενα χρόνια. Στόχος τους είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η κοινωνική συνοχή και η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων.

1. Ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου «208»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται αφορά την πλήρη ανάπλαση του δημοτικού πάρκου που βρίσκεται στο παλιό τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 208. Με προϋπολογισμό 2,07 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, το έργο περιλαμβάνει νέα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, παιδική χαρά, χλοοτάπητα, «έξυπνα» καθιστικά και φωτιστικά, καθώς και ένα σύγχρονο αρδευτικό σύστημα.

2. Ανάπλαση του Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου

Με συνολικό κόστος 1,36 εκατ. ευρώ, επίσης από ίδιους πόρους, προχωρά η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου. Προβλέπεται εμπλουτισμός με νέο φυτικό υλικό, σύστημα άρδευσης, δημιουργία περιπατητικών διαδρομών και χώρων ανάπαυσης με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, φιλικό προς το περιβάλλον. Παράλληλα, θα διασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες, χωρίς εμπόδια.

3. Βελτίωση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Αργυρουπόλεως

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο, εκτελούνται παρεμβάσεις σε μήκος 3 χλμ. της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, με προϋπολογισμό 2,12 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει δημιουργία χώρων πρασίνου, επανασχεδιασμό των σημείων τοποθέτησης κάδων, καθώς και κατασκευή οδηγών όδευσης για τυφλούς και ραμπών για την άρση υψομετρικών διαφορών, διευκολύνοντας την κίνηση ατόμων με αναπηρία.

4. Ανέγερση νέου κτηρίου για το Β΄ ΚΑΠΗ

Ο Δήμος σχεδιάζει την κατασκευή νέου διώροφου κτηρίου για τη στέγαση του Β’ ΚΑΠΗ στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, σε οικόπεδο 198 τ.μ. Το έργο, ύψους 1 εκατ. ευρώ, έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.

5. Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου και Σχολείου

Στη συνάντηση εξετάστηκε και η ολοκλήρωση δύο έργων ενεργειακής αναβάθμισης, με χρηματοδότηση 398.740 ευρώ από την Περιφέρεια. Αυτά αφορούν το Δημαρχείο Αργυρούπολης και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού.

Μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ο κ. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, επισκέφθηκε σημεία όπου πραγματοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν τα έργα – στο Πάρκο 208, το Μαρίνειο Κέντρο και τη Λ. Αργυρουπόλεως.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Η διοίκησή μας σταματά τις αναβολές και μετατρέπει τις δεσμεύσεις σε χειροπιαστά έργα. Ο Νότιος Τομέας της Αττικής δεν έχει περιθώρια για καθυστερήσεις – χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις που θα κάνουν τις πόλεις μας πιο λειτουργικές και πιο ανθρώπινες. Αυτό είναι το όραμά μας και το κάνουμε πράξη με αποφασιστικότητα. Βρεθήκαμε στα σημεία όπου εξελίσσονται έργα-τομές: το Πάρκο 208, το Μαρίνειο, η Αργυρουπόλεως, το νέο ΚΑΠΗ. Δεν μιλάμε για εξαγγελίες, αλλά για έργα που προχωρούν τώρα και θα αλλάξουν την καθημερινότητα. Προχωράμε μαζί, χωρίς καθυστέρηση, για μια Νότια Αθήνα πρότυπο ανάπτυξης και ποιότητας ζωής».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την έμπρακτη υποστήριξη στα έργα που έχει ανάγκη η πόλη.

«Ο Νίκος Χαρδαλιάς θα είναι για εμάς πάντα πρώτα Δήμαρχος και μετά Περιφερειάρχης. Αυτή η διττή εμπειρία τον κάνει να αντιλαμβάνεται σε βάθος τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με κοινό όραμα, συνεργασία και σκληρή δουλειά, μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα για την πόλη μας και τους ανθρώπους της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν στην επίσκεψή του η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, Τζίνα Αδαμοπούλου, και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης
Ανεμοδείκτης

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Ξέσπασμα Κυρανάκη για Χαρδαλιά, αφωνία για Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλο
Πολιτική

Ξέσπασμα Κυρανάκη για Χαρδαλιά, αφωνία για Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ