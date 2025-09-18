ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank Equities: Αύξηση τιμής-στόχου για Παπουτσάνης στα €3,2 - Σύσταση για «διακράτηση»
Αναλύσεις
12:15 - 18 Σεπ 2025

Eurobank Equities: Αύξηση τιμής-στόχου για Παπουτσάνης στα €3,2 - Σύσταση για «διακράτηση»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank Equities, σε ανάλυσή της για τη μετοχή της Παπουτσάνης, αναφέρει ότι η εταιρεία εμφανίζει αύξηση εσόδων, ενώ τα περιθώρια λειτουργίας παρουσιάζουν μικρή χαλάρωση. Η τιμή στόχος αναθεωρείται στα 3,2 ευρώ από 2,9 ευρώ προηγουμένως, αλλά η σύσταση υποβαθμίζεται από «αγορά» σε «διακράτηση».

Η Παπουτσάνης έχει ενισχύσει το προφίλ ανάπτυξής της, με στρατηγικές που επικεντρώνονται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου επώνυμων προϊόντων και στην εμβάθυνση συνεργασιών με τρίτους. Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025 οδήγησαν την Eurobank Equities να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για τα έσοδα 2025–2027 κατά περίπου 10–13%, αντανακλώντας νέα συμβόλαια, κλιμάκωση υφιστάμενων και αυξημένη διείσδυση στην αγορά επώνυμων προϊόντων.

Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων αντισταθμίζεται από την πίεση κόστους εισροών, ένα λιγότερο ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων και αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ για την υποστήριξη του επώνυμου χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις για το EBITDA παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, αν και συνεχίζουν να δείχνουν διψήφια ανάπτυξη έως το 2028.

Μετά από ράλι περίπου 30% από την αρχή του έτους, που οδήγησε τη μετοχή σε πολυετή υψηλά, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική δυναμική έχει ήδη ενσωματωθεί, και για αυτό η σύσταση μεταφέρεται σε «διακράτηση».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 12:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμιλος Eurohold: Αύξηση των εσόδων κατά 22,4% το α&#039; εξάμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος Eurohold: Αύξηση των εσόδων κατά 22,4% το α' εξάμηνο

Παπασταύρου για ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο: Υποστήριξη φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών κλιματικών στόχων
Πολιτική

Παπασταύρου για ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο: Υποστήριξη φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών κλιματικών στόχων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ElvalHalcor: Νέα τιμή-στόχος €6,50 και ισχυρό επενδυτικό story από την Pantelakis Securities
Αναλύσεις

ElvalHalcor: Νέα τιμή-στόχος €6,50 και ισχυρό επενδυτικό story από την Pantelakis Securities

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90
Αναλύσεις

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90

Eurobank Equities: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας για τις τράπεζες - Οι νέες τιμές-στόχοι
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας για τις τράπεζες - Οι νέες τιμές-στόχοι

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80
Αναλύσεις

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:23

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Magazino
09/07/2026 - 17:19

Το Dune επιστρέφει για το κλείσιμο της επικής τριλογίας - Δείτε το καθηλωτικό trailer

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 17:09

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:01

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

Ναυτιλία
09/07/2026 - 16:50

Κικίλιας: «Πρώτη φορά μείωση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη»

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:35

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:35

Φωτιά σε επιχείρηση κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:24

Bloomberg: «Made in Europe» και στις δημόσιες συμβάσεις - Προβάδισμα στους ευρωπαϊκούς προμηθευτές

Πολιτική
09/07/2026 - 16:23

Γερουλάνος: Γιατί να αποφασίζει η Βουλή για το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας;

Οικονομία
09/07/2026 - 16:20

Παπαθανάσης: Η προγραμματική περίοδος 2028-2034 μπορεί να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/07/2026 - 16:12

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:08

Στη Βουλή το όραμα της U Resort για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:07

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:57

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά το α΄ εξάμηνο 2026

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:55

Ψηφιακό ευρώ: «Ναι» από το Ευρωκοινοβούλιο – Οι βασικές εγγυήσεις και το χρονοδιάγραμμα έως το 2029

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:40

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/07/2026 - 15:35

To DS N°7 αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μοναδική εμπειρία ταξιδιού First Class

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:34

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
09/07/2026 - 15:24

Διαμαντοπούλου: Η χώρα μας να συμμετάσχει στην πρώτη γραμμή της νατοϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Πολιτική
09/07/2026 - 15:18

Σκληρή γλώσσα Ν. Παπανδρέου κατά ακροδεξιών για το ψηφιακό ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 15:05

Alpha Bank: Ενισχύει τη συνεργασία της με την ElevenLabs για ταχύτερη εξυπηρέτηση στα ψηφιακά κανάλια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:56

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος

Magazino
09/07/2026 - 14:54

Το 80% των Ελλήνων «πνίγεται» από την υπερπληροφόρηση – Ψηλά η αξιοπιστία του Ειδικού Τύπου

Πολιτική
09/07/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:35

Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Γιώργος Ραυτόπουλος
09/07/2026 - 14:32

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 14:26

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Αυτοδιοίκηση
09/07/2026 - 14:17

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 14:12

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 14:07

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ