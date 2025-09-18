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Vodafone All+: Aπεριόριστα data και οπτική ίνα στο σπίτι με 45€/μήνα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
12:19 - 18 Σεπ 2025

Vodafone All+: Aπεριόριστα data και οπτική ίνα στο σπίτι με 45€/μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Vodafone φέρνει μια νέα εποχή συνδρομητικών προγραμμάτων, που συνδυάζουν απλότητα, οικονομία και τη δύναμη ενός αξιόπιστου δικτύου που είναι δίπλα σου σε κάθε στιγμή.

Με τα νέα προγράμματα Vodafone All+, όλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν κόσμο απεριόριστης επικοινωνίας με προγράμματα κινητής και σταθερής που καλύπτουν κάθε ανάγκη μαζί με γρήγορο και αξιόπιστο Internet στο σπίτι, για απεριόριστο browsing, streaming και ό, τι άλλο χρειάζονται, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.

Τα νέα συνδυαστικά προγράμματα μας συστήνονται με μία μοναδική προσφορά. Συγκεκριμένα, όλοι μπορούν να αποκτήσουν το Vodafone Full Fiber 500Mbps για Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Fiber 500Mbps, με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και το Vodafone RED Unlimited, για απεριόριστα data και ομιλία στο κινητό, στην προνομιακή τιμή των 45€/μήνα για τους 12 πρώτους μήνες. Η προσφορά περιλαμβάνει επιδότηση από το κουπόνι συνδεσιμότητας Gigabit Voucher και θα είναι διαθέσιμη έως 17/10, για νέες ενεργοποιήσεις σε 24μηνα συμβόλαια.

Μια ενιαία ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας βασισμένη στο δίκτυο της Vodafone που σήμερα είναι πιο γρήγορο, πιο σταθερό πιο ισχυρό, και σε περισσότερα σημεία της χώρας από ποτέ, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλης της οικογένειας για επικοινωνία, εκπαίδευση, εργασία και ψυχαγωγία.

Ανακάλυψε τις πιο δυνατές συνδυαστικές προσφορές με τα προγράμματα Vodafone All+ που εμπλουτίζονται συνεχώς.

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