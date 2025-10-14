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Δούκας: Η κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από το Δήμο Αθηναίων - Θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει
Αυτοδιοίκηση
17:44 - 14 Οκτ 2025

Δούκας: Η κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από το Δήμο Αθηναίων - Θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατήγγειλε την κυβερνητική απόφαση για την υπαγωγή του Γηροκομείου Αθηνών (σωματείο «Ελεήμων Εταιρεία») στον έλεγχο του κράτους, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια» που παρακάμπτει την Αυτοδιοίκηση και το Δήμο της Αθήνας.

Όπως σημείωσε, το ίδρυμα, που στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε σοβαρά οικονομικά σκάνδαλα, βρισκόταν τα τελευταία χρόνια σε πορεία εξυγίανσης υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων. Παρ’ όλα αυτά, «χωρίς καμία διαβούλευση», η κυβέρνηση επεμβαίνει νομοθετικά για να το θέσει υπό την εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει να αφαιρεί αρμοδιότητες από την Αυτοδιοίκηση» και, όπως αποκάλυψε, «στόχος είναι να σταματήσει ο εξονυχιστικός οικονομικός έλεγχος που ασκούσε ο Δήμος στις διαδικασίες πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου».

Επικαλούμενος και τη συζήτηση στη Βουλή, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι «η αρμόδια υπουργός ομολόγησε ανερυθρίαστα πως η παρέμβαση γίνεται επειδή ο Δήμος «καθυστερεί» στις εκποιήσεις των ακινήτων». «Δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει», πρόσθεσε, «αν υπήρχαν οι αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας ή αν τηρούνταν το σύμφωνο εξυγίανσης».

Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι «χρέος του Δήμου ήταν να προστατεύσει την περιουσία του Γηροκομείου και τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων συμπολιτών μας».

Τέλος, κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν την κυβερνητική αυτή παρέμβαση, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».

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