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Ο νέος ολοκληρωμένος οδηγός των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση
18:50 - 23 Οκτ 2025

Ο νέος ολοκληρωμένος οδηγός των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Reporter.gr Newsroom
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Με επίκεντρο την αξιοπρέπεια, την πρόσβαση και την ισότητα, ο Δήμος Αθηναίων έχει αναβαθμίσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του, προσφέροντας καθημερινά στήριξη και ανακούφιση σε όσες και όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη. Από τη στέγαση και τη σίτιση έως την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τη φροντίδα της καθημερινότητας, οι δομές αλληλεγγύης και οι υπηρεσίες στήριξης του Δήμου, συμβάλλουν σε μία πιο ανθρώπινη και συμπεριληπτική πόλη.

O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, είναι το μήνυμα που στέλνουμε σε κάθε κάτοικο αυτής της πόλης που δοκιμάζεται από τις οικονομικές πιέσεις και τις κοινωνικές ανισότητες. Προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε κάθε δημότης που απευθύνεται στις κοινωνικές μας δομές — είτε πρόκειται για οικογένεια, ηλικιωμένο, άτομο με αναπηρία ή γυναίκα που έχει υποστεί βία — να βρίσκει άμεση βοήθεια και καθοδήγηση. Η Αθήνα που θέλουμε, αγκαλιάζει όλους τους πολίτες της, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς».

Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, επισημαίνει: «Από τις αρχές του 2024, εντείναμε τις προσπάθειες για τη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών μας, προωθώντας την ολιστική προσέγγιση των αναγκών των ωφελούμενων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι επαναλειτουργήσαμε το Job Center, έναν σημαντικό θεσμό για τη διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας, ενώ διασφαλίσαμε ότι ο Ξενώνας φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους και του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους».

Πιο αναλυτικά η κοινωνική πολιτική του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

Υγεία & Πρόληψη

Παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα αναβαθμισμένα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία. Καλύπτουμε ένα διευρυμένο φάσμα ιατρικών υπηρεσιών, όπως κλινικές εξετάσεις, προληπτικούς ελέγχους, συνταγογραφήσεις και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στόχος η φροντίδα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως ασφάλισης ή νομιμοποιητικών εγγράφων. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται στους κατοίκους και των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Κοινωνική Πρόνοια & Υποστήριξη

Μαχόμαστε κατά της φτώχειας, στηρίζοντας ενεργά την κοινωνική συνοχή. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα προνοιακά επιδόματα και να λαμβάνουν συμβουλευτική μέσω των δύο Κέντρων Κοινότητας και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών. Παράλληλα, όσες και όσοι, ενήλικες ή παιδιά, αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα μπορούν να λαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο οποίο λειτουργεί και Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων.

Εργασιακή Συμβουλευτική & Κοινωνική Ενδυνάμωση

Υποστηρίζουμε την ένταξη ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Με την επαναλειτουργία του Job Center προσφέρουμε εξειδικευμένη εργασιακή και νομική συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, λογιστική υποστήριξη και διασύνδεση με εργοδοτικούς και κοινωνικούς φορείς.

Τρίτη Ηλικία & Κατ’ Οίκον Φροντίδα

Μεριμνούμε για την καθημερινότητα και την υγεία των ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Με στοχευμένες δράσεις όπως o θεσμός των Λεσχών Φιλίας, τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Φροντίζω», ενισχύουμε την αυτονομία και την κοινωνική τους συμμετοχή.

Υποστήριξη Αστέγων & Ευάλωτων Πολιτών

Παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε άστεγα και ευάλωτα άτομα, μέσω εξειδικευμένων δομών και κινητών ομάδων. Καλύπτουμε βασικές ανάγκες όπως: σίτιση, φιλοξενία, καθαριότητα, ρουχισμό, πρόσβαση σε φάρμακα και υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, προσφέρουμε συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και διασύνδεση με τις υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο τη σταδιακή επανένταξη και την αξιοπρεπή διαβίωση. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται μέσα από το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, την Ομάδα Street Work, τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών και τις υποστηρικτικές μονάδες του ΚΥΑΔΑ, σε 24ωρη λειτουργία όπου απαιτείται.

Συμπερίληψη και Ισότητα

Ενημερώνουμε και στηρίζουμε άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδί με αναπηρία, γυναίκες και άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, εμφάνισης και ταυτότητας φύλου. Παράλληλα, εξασφαλίζουμε φιλοξενία και διασύνδεση με εξειδικευμένες δομές για άτομα με τοξικοεξάρτηση, θύματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας, κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους. Επιπλέον, προσφέρουμε υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη και διερμηνεία σε μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και δράσεις κοινωνικής ένταξης και διαπολιτισμικές δράσεις.

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