Οι Δήμοι εκπέμπουν «SOS»: Οικονομική ασφυξία και θεσμική αβεβαιότητα

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους Δήμους να καλούνται να διαχειριστούν τα υψηλά λειτουργικά κόστη, την έλλειψη προσωπικού και σωρεία δυσλειτουργιών που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών, τη στιγμή που η θεσμική αβεβαιότητα εντείνεται και οι οικονομικοί πόροι περιορίζονται.

Το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπολογίζεται στα 5,6 δισ. ευρώ. Η συστηματική υποχρηματοδότηση των δήμων απειλεί, όπως τονίζουν παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη βιωσιμότητα των δήμων, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και ιδίως όσες αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα οικονομικά των δήμων σε πρώτο «πλάνο» – Τι ζητά η ΚΕΔΕ

Για πολλούς δημάρχους, μάλιστα, το οικονομικό ζήτημα αποτελεί μείζονα προτεραιότητα και τους απασχολεί περισσότερο κι από τον νέο αυτοδιοικητικό κώδικα.

Παρ’ όλα αυτά, το αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν έχει ευοδωθεί, ένα αίτημα που, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, είναι επιβεβλημένο, προκειμένου οι δημοτικοί προϋπολογισμοί να είναι ισοσκελισμένοι. Η πρόταση της ΚΕΔΕ, η οποία δεν έχει πάρει το «πράσινο φως», αφορά αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 468 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να καταβληθούν σε τρεις δόσεις τακτικής επιχορήγησης.

Ακόμη, η ΚΕΔΕ ζητά, μεταξύ άλλων: την επαναφορά των τελών που αφαιρέθηκαν από τους δήμους απ’ το 2010 κι εξής, την απόδοση στους δήμους του τέλους ανθεκτικότητας για την κλιματική κρίση, την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και την απλούστευση της διαδικασίας απόδοσης στους δήμους του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων.

«Καμπανάκι» Δούκα και αίτημα για συμβολικό κλείσιμο

Στο πλαίσιο αυτό, ηχηρό σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, λέγοντας πως οι δήμοι είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με πέρσι κι αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης. Κάλεσε, δε, σε «αγωνιστική εγρήγορση» και πρότεινε συμβολικό κλείσιμο δήμων την ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ΟΤΑ, τονίζοντας πως «δεν πρέπει να συνθηκολογήσουμε με τη στασιμότητα».

«Είμαστε χειρότερα από πέρσι. Η κατάσταση των Δήμων δεν βελτιώθηκε. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν διόρθωσε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, αλλά έβαλε σε εφαρμογή νέα μέτρα υποβάθμισης του θεσμού και υπονόμευσης των Δήμων. Όταν η κυβέρνηση δεν μας ξεχνούσε επιδεικτικά, ασχολούταν μαζί μας για να μας κάνει φτωχότερους σε πόρους και αρμοδιότητες», τόνισε ο κ. Δούκας.

Μάλιστα, άσκησε κριτική και προς την ηγεσία της ΚΕΔΕ, λέγοντας – απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Ένωσης, Λάζαρο Κυρίζογλου – ότι «δεν απαντά στις αγωνίες και τις προσδοκίες μας», ενώ προσέθεσε ότι η Ένωση «δεν σέβεται τις αποφάσεις της», αλλά «τείνει να εξελιχθεί σε κλαμπ συζητήσεων που εκτονώνει τη δυσαρέσκεια και δεν αναλαμβάνει καμία δράση».

Σημειώνεται ότι ο κ. Κυρίζογλου, πριν από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, προκειμένου να συζητηθούν οι ανησυχίες των δήμων. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, παρότι το κλίμα της συνάντησης ήταν θετικό, οι δήμοι έμειναν και πάλι με άδεια χέρια, με τα «κρίσιμα ζητήματα για τη βιωσιμότητα των δήμων και την ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» να μένουν ανοιχτά, όπως σχολίασε ο ίδιο ο κ. Κυρίζογλου.

Διάχυτη ανησυχία και σε άλλους δήμους

Ωστόσο, ο δήμαρχος της Αθήνας δεν είναι ο μόνος που εκπέμπει «sos». Ανησυχίες εκφράστηκαν και κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου (29/10) που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, με σκοπό να συζητηθούν κρίσιμα θέματα που απασχολούν του δήμους και να κατατεθούν προτάσεις για σχετικά αιτήματα που θα ετίθεντο στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Μερικά από τα προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους Πελοποννήσου είναι το τέλος ταφής, η διαχείριση των απορριμάτων, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αλλά και ζητήματα οικονομικά, θεσμικά, περιβαλλοντικά, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της Συνέλευσης, ο δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης, είχε δηλώσει: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα με αδύναμους Δήμους. Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι υποκατάστημα του κράτους· είναι θεσμός δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά κυρίως πολιτικό και αφορά τη θέση του Δήμου μέσα στο κράτος, τον ρόλο του ως θεσμού δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργης Μαρινάκης, ο οποίος στα τέλη Οκτωβρίου επεσήμανε την ανάγκη η κεντρική διοίκηση να ενισχύσει έμπρακτα με πόρους και προσωπικό την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς τα προβλήματα στους δήμους όλης της χώρας έχουν συσσωρευτεί και συνεχώς διογκώνονται.

Πρόσφατη πηγή προστριβών μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το τελευταίο νομοσχέδιο για τα πρόστιμα του ΚΟΚ, οι εισπράξεις από τα οποία στο εξής δεν θα αποδίδονται στους δήμους, αλλά θα καταλήγουν σε ένα εθνικό ταμείο για την οδική ασφάλεια.

«Πρέπει να κατανοήσουν οι πάντες, ότι δεν είμαστε πλέον ο σάκος του μποξ, αλλά είμαστε αν θέλετε αερόσακος και αν σκάσουμε δεν αναπληρώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Τα όρια έχουν στενέψει τόσο πολύ και αυτό ακριβώς θα πούμε στην Αλεξανδρούπολη», είχε δηλώσει σχετικά ο δήμαρχος Ρεθύμνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως πρέπει να γίνει «επανεκκίνηση της αυτοδιοίκησης».