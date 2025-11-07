Σπανάκης - Συνέδριο ΚΕΔΕ: Έρχεται νέος Κώδικας ΟΤΑ και Ληξιαρχικός Νόμος

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα ληξιαρχεία προανήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, από το βήμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε βαθιές τομές εκσυγχρονισμού του κράτους.

Ο κ. Σπανάκης έκανε λόγο για έναν νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, που θα συγκεντρώνει διάσπαρτες διατάξεις δεκαετιών σε ένα ενιαίο και λειτουργικό νομικό πλαίσιο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και των δήμων. Όπως ανέφερε, ο νέος Κώδικας «θα απαντήσει σε χρόνιες παθογένειες της διοίκησης, απλοποιώντας διαδικασίες και ενσωματώνοντας νέες έννοιες όπως η κλιματική κρίση και η σύγχρονη κοινωνική πολιτική».

Ληξιαρχικός νόμος: Πρώτη φορά μετά το 1976

Παράλληλα, ο υφυπουργός αποκάλυψε πως δρομολογείται για πρώτη φορά μετά το 1976 νέος Ληξιαρχικός Νόμος, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. «Μιλάμε για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, που θα φέρει τα ληξιαρχεία στον 21ο αιώνα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σπανάκης παρουσίασε επίσης τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση, που εστιάζει στην οικονομική ενίσχυση, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τα αναπτυξιακά έργα σε όλη τη χώρα. «Από το 2019 έως σήμερα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αυξήσει τους πόρους της Αυτοδιοίκησης κατά 54%, στηρίζοντας ουσιαστικά τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες των δήμων», επισήμανε.

Αναφερόμενος στο έργο που υλοποιείται πανελλαδικά, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 10.300 έργα, μικρά, μεσαία και μεγάλα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καλύπτουν κάθε γωνιά της χώρας.

«Η καρδιά της Αυτοδιοίκησης χτυπά σε κάθε δήμο, σε κάθε κοινότητα της Ελλάδας. Η πολιτική μας έχει σχέδιο, συνέχεια και αποτέλεσμα», κατέληξε ο Βασίλης Σπανάκης, στέλνοντας μήνυμα ότι η επόμενη μέρα της Αυτοδιοίκησης θα είναι πιο λειτουργική, πιο δίκαιη και πιο κοντά στον πολίτη.