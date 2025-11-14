Δούκας: Βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια – Κατά 90% έτοιμη η Βασιλίσσης Όλγας

Σχετικά με τη δράση που πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων σήμερα (14/11) για τα τροχαία ατυχήματα στην πλατεία Κοτζιά, μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Ειδικότερα, τόνισε: «Σήμερα στην πλατεία Κοτζιά, αύριο στο Σύνταγμα και την Κυριακή στο Πάρκο Ελευθερίας. Πρόκειται για μία δράση που γίνεται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, την Κυριακή. Και η δράση αυτή έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι έχουμε τοποθετήσει έξι καθίσματα αυτοκινήτων που αντιστοιχούν σε έξι ιστορίες τροχαίων. Τέσσερις από αυτές, μάλιστα, ήταν θανατηφόρες. Οι δύο ήταν βιωματικές ιστορίες, ατόμων που επέζησαν. Μάλιστα, η μία από αυτές συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου που σχεδιάζαμε αυτή τη δράση. Ήρθαν περισσότερα από 150 παιδιά και τους εξηγήσαμε αναλυτικά πόσο πρέπει να προσέχουν όταν οδηγούν. Δεν είναι video game η οδήγηση. 109 νεκροί το πρώτο δεκάμηνο φέτος στην Αττική μόνο από τροχαία, στους δρόμους της Αθήνας. 150 πέρυσι. Πρέπει να το μηδενίσουμε. Δεν πρέπει να χάνονται νέα παιδιά από αυτή την αιτία».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και το θέμα του πάρκινγκ στην Αθήνα, δήλωσε: «Ανοίγουμε μέχρι το τέλος του χρόνου το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά. Πρόκειται για 500 νέες θέσεις, δεν είναι μικρός ο αριθμός. Και μαζί με τα πάρκινγκ στην Κλαυθμώνος και τη Βαρβάκειο, νομίζω ότι φτιάχνουμε ένα σενάριο εξαιρετικό όσον αφορά σημεία με πάρκινγκ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Παλεύουμε, αυτή είναι η αλήθεια, να βρούμε και άλλους χώρους. Έχουμε εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις σε δύσκολες γειτονιές, όπως η Κυψέλη και το Παγκράτι και προσπαθούμε να προχωρήσουμε γρήγορα για να δώσουμε λύσεις.



Ταυτόχρονα το κυκλοφοριακό πρόβλημα χρειάζεται δύο βασικά πράγματα για να μειωθεί: μετρό και συγκοινωνία. Στο μετρό πρέπει να αυξηθούν οι συρμοί. Ήμασταν και εμείς υπέρ της 24ωρης λειτουργίας και είναι σημαντικό που έγινε. Δεύτερον, συζητήσαμε με τον Υπουργό και το θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας. Έχουμε φτιάξει μια αναλυτική μελέτη για να μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς δικά μας μέσα δημοτικής συγκοινωνίας για να παροτρύνουμε τον κόσμο να μη χρησιμοποιεί το αμάξι».



Ερωτώμενος για τα έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανέφερε: «Ο δρόμος είναι 90% έτοιμος. Τέλος Οκτωβρίου μας είχε πει η εταιρεία ότι θα ολοκληρωθεί το έργο και ότι περιμένει από το Τραμ κάποιες ρυθμίσεις. Πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς να παραδοθεί, αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Το έργο το υλοποιεί η εταιρεία Ανάπλαση Α.Ε.. Είναι έξι χρόνια, μισό χιλιόμετρο και πάρα πολλά εκατομμύρια. Πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να τον αποδώσουν γρήγορα. Δεν μπορεί να ξοδέψουμε άλλους πόρους, οικονομικούς και υλικούς».



Σε ό,τι αφορά την πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος Αθηναίων, σε σχέση με τα ΕΠΗΟ (πατίνια) στο κέντρο της πόλης, ο Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η νέα κανονιστική είναι έτοιμη και θα περάσει από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. Αν δεν αφήσεις τα πατίνια στα συγκεκριμένα σημεία στάθμευσης που έχουμε ορίσει, η κάρτα χρέωσης θα συνεχίσει να γράφει μέχρι να τα αφήσεις στο σωστό σημείο. Πάνω σε πεζοδρόμια δεν μπορείς να κάνεις πατίνι. Εάν κάνεις θα υπάρχει φραγή. Θα σταματάει να λειτουργεί, ώστε να καταλαβαίνει αυτός που το χρησιμοποιεί ότι πρέπει να κατέβει και να το σύρει. Ας πούμε, στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου ή στην Ερμού, θα μπορείς να κινείσαι μόνο ως πεζός. Καλέσαμε τις εταιρείες και από το χάος που ήταν πριν, υπάρχει, οφείλω να πω, ένα μάζεμα. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Πρέπει ο καθένας από μας να αναλαμβάνει μια ευθύνη. Μου λέει κάποιος: “Δήμαρχε, δεν είναι εικόνα αυτή με τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα”. Και με παίρνει μετά από δύο μέρες και μου λέει: «Μου πήραν τις πινακίδες». Του λέω: “Καλή τύχη”. Πρέπει και ο καθένας από εμάς να έχει μια κοινωνική συμπεριφορά».



Σε σχέση με το πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της πόλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Εμείς παρουσιάσαμε μια πρόταση. Το Υπουργείο Υγείας δεν την έκανε δεκτή. Η κυβέρνηση παρουσίασε το πλάνο της, το οποίο έλεγε ότι θα μηδενίσουν τους τοξικοεξαρτημένους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μας παρουσίασαν ένα πλάνο που έλεγε ότι θα φτιάξουν δομές, θα παρουσιάσουν χώρους. Και έκαναν συνέντευξη τύπου. Είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι πρωτοφανές να υπάρχουν δομές απεξάρτησης και απ’ έξω να πουλάνε ναρκωτικά. Κάναμε αναλυτική καταγραφή και ξέρουμε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν από άλλες περιοχές, την Αγία Βαρβάρα, τον Ασπρόπυργο για να έρθουν στο κέντρο».



Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τις προετοιμασίες του Δήμου Αθηναίων και τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος: «Το δέντρο έρχεται από τη Βυτίνα. Είναι και ο Δήμαρχος Βυτίνας προσκεκλημένος στις 27/11, όπου θα γίνει η φωταγώγηση στην Πλατεία Συντάγματος, καιρού επιτρέποντος. Στις 20 του μήνα θα φτάσει το δέντρο και θα ξεκινήσει η φωταγώγηση των δρόμων. Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των εναέριων φώτων στους δρόμους. Ξεκινήσαμε νωρίς για να είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε όλα τα τεστ για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη και στις γιορτές».