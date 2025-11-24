Δούκας: Πώς η Αθήνα θα γίνει διεθνές πρότυπο ανθεκτικού οικοσυστήματος

Για τις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των πόλεων και των κοινωνιών – από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το δημογραφικό έως την καινοτομία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συζήτηση, με τον Παύλο Ευθυμίου, Partner, Fortune Greece, στο πλαίσιο του Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Ο κ. Δούκας τόνισε πως η Αθήνα, με το ισχυρό της brand, φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνές πρότυπο ανθεκτικού οικοσυστήματος και όχι απλώς τοπική πρωτεύουσα.

Αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στη Σύνοδο για το Κλίμα (COP30), όπου παρουσιάστηκαν πρωτοποριακές δράσεις και εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις, ενώ σχετικά με τις στρατηγικές του Δήμου για τις σύγχρονες προκλήσεις, ο κ. Δούκας εστίασε στις ενέργειες που υλοποιούνται γύρω από τρία βασικά πεδία: τη γεωπολιτική σταθερότητα μέσω μεγάλων διοργανώσεων, την ανάδειξη της Αθήνας ως κέντρου πολιτισμού και αθλητισμού, και την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων όπως η τεχνητή νοημοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ξεχώρισε τις καινοτομίες του Δήμου, όπως ο οδηγός AI και τα συστήματα αισθητήρων σε απορριμματοφόρα και κάδους, που βελτιώνουν τον προγραμματισμό και τη διαχείριση πόρων και πώς η Αθήνα από πόλη τουριστών πρέπει να γίνει πόλη κατοίκων, τονίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα «χρήσιμο και κρίσιμο εργαλείο». Τέλος, απηύθυνε κάλεσμα στις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τον Δήμο σε δράσεις με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.