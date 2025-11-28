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ΚΕΔΕ: Όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο
Αυτοδιοίκηση
14:25 - 28 Νοε 2025

ΚΕΔΕ: Όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) εξέφρασε την αντίθεσή της στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος λειτουργίας ενός One Stop Shop για κάθε ακίνητο μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Δήμων, με ενίσχυση των ΥΔΟΜ σε πόρους, προσωπικό και ψηφιακή αναβάθμιση. 

Η ΚΕΔΕ τονίζει ότι οι Δήμοι έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο στον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό και την προστασία της ποιότητας ζωής, ενώ εκφράζει αμφιβολίες για την αξιολόγηση που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Κτηματολόγιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ αναφέρει: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα , έχει ξεκάθαρα δηλώσει πως διαφωνεί με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ από τους Δήμους στο Κεντρικό Κράτος και ειδικότερα, στο Κτηματολόγιο.

Τη θέση μας αυτή την εκφράσαμε κατά την πρόσφατη συνάντηση της Ε.Ε. της Κ.Ε.Δ.Ε. με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών στις 29.10.25.

Η ίδια θέση επαναβεβαιώθηκε και στο ψήφισμα του πρόσφατου ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου μας, που διεξήχθη από 6 έως 8.11.25, στην Αλεξανδρούπολη.

Για την Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και αρμοδιότητα των Δήμων να έχουν τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο και λόγο, όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν τη φυσιογνωμία των πόλεων μας, τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς και τον έλεγχο δόμησης για την τήρηση της νομιμότητας, στοιχείο κρίσιμο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

Πιστεύουμε ότι ο στόχος για λειτουργία ενός One Stop Shop για κάθε ακίνητο μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Δήμων κι όχι παρακάμπτοντάς τους. Αρκεί να ενισχυθούν οι ΥΔΟΜ των Δήμων με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό (άρθρο 102 §5 εδάφιο Β’ του Συντάγματος: «Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων»), αλλά και τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις «που θα τους λύσουν τα χέρια», όπως είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των Πολεοδομιών και η ολοκλήρωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτή την κατάσταση η αυτοδιοίκηση.

Τέλος, μας προκαλεί απορία στη βάση ποιας αξιολόγησης προωθείται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Πολεοδομίες των Δήμων στο Κτηματολόγιο; Με ποια κριτήρια από τη μια αφαιρούνται αρμοδιότητες από τις Πολεοδομίες, επειδή δήθεν «βαθμολογήθηκαν χαμηλά» από τους πολίτες κι από την άλλη οι αρμοδιότητες αυτές, μεταφέρονται σε μια κρατική υπηρεσία, η οποία σύμφωνα με τα «αποτελέσματα» που ανακοινώθηκαν, βαθμολογήθηκε μόλις με 4,9, δηλαδή «κάτω από τη βάση»; Αναρωτιόμαστε, η γνώμη των πολιτών αξιοποιείται επιλεκτικά στην περίπτωση αυτή;».

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