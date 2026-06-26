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ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών
Πολιτική
18:37 - 26 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Τα «βέλη» του κατά της κυβέρνησης στρέφει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το κτηματολόγιο, με τον υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος Μανώλη Χριστοδουλάκη και τον Γραμματέα Τομέα Χωροταξίας Χρήστο Γκόκα να κάνουν λόγο για «οργανωμένη επικοινωνιακή φιέστα» και να καταλογίζουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «επιχειρεί να παρουσιάσει ένα δήθεν μεταρρυθμιστικό έργο και μια υποτιθέμενη συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς».  

«Κι αυτό μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες και γνωμοδοτικά όργανα (ΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΑ), τις παραιτήσεις δύο Γενικών Γραμματέων Υπουργείου και τις συλλήψεις επίορκων υπαλλήλων», σχολιάζουν ακόμη για να προσθέσουν:

«Η πραγματικότητα είναι όμως διαφορετική.

Το έργο της κυβέρνησης στο Κτηματολόγιο περιορίζεται στο βιαστικό κλείσιμο μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, αφήνοντας πίσω χιλιάδες εκκρεμότητες και λάθη. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρούνται, επιβαρύνονται οικονομικά και καλούνται να διορθώσουν προβλήματα που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι.

Αντί το Κτηματολόγιο να αποτελεί εργαλείο ασφάλειας και προστασίας της ιδιοκτησίας, έχει μετατραπεί σε πεδίο γραφειοκρατίας, ασφυκτικών προθεσμιών και αβεβαιότητας. Χιλιάδες ακίνητα παραμένουν «αγνώστου ιδιοκτήτη», οι αιτήσεις διόρθωσης συσσωρεύονται, οι αλληλοεπικαλύψεις με τους δασικούς χάρτες παραμένουν άλυτες και η αγορά ακινήτων βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές δυσλειτουργίες.

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει, εννέα μήνες μετά, την εξαγγελία για μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Τι ακριβώς έχει γίνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα; Γιατί επαναλαμβάνεται η ίδια εξαγγελία χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και αποτελέσματα;

Η μεταφορά των ΥΔΟΜ σε έναν επίσης υποστελεχωμένο φορέα, χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και οργανωτική προετοιμασία, απλώς μεταφέρει και διαιωνίζει το πρόβλημα σε κεντρικό επίπεδο, δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα των ΥΔΟΜ: την υποστελέχωση, τις ανεπαρκείς ψηφιακές υποδομές, τις νομικές ασάφειες, την ανάγκη ενιαίων διαδικασιών αδειοδότησης και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά την επικοινωνιακή διαχείριση αντί των ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται η ανάγκη θεσμικής θωράκισης των πολεοδομικών υπηρεσιών και ουσιαστικής καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ούτε υπάρχει πρόβλεψη για τους πολίτες που κινδυνεύουν να βρεθούν σε νέα παρατεταμένη ομηρία εξαιτίας των πρόχειρων και βεβιασμένων επιλογών της κυβέρνησης, με το άρον άρον κλείσιμο του κτηματολογίου.

Η χώρα χρειάζεται σοβαρό σχέδιο, διαφάνεια και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Οι πολίτες έχουν κουραστεί από την κοροϊδία και απαιτούν λύσεις στα πραγματικά τους προβλήματα, που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τις δώσει.»

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