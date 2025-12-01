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Δούκας: Η κυβέρνηση εκδικείται τους Δήμους – Τιτάνια προσπάθεια να μην αυξηθούν τα τέλη στην Αθήνα
Αυτοδιοίκηση
15:22 - 01 Δεκ 2025

Δούκας: Η κυβέρνηση εκδικείται τους Δήμους – Τιτάνια προσπάθεια να μην αυξηθούν τα τέλη στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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«Εκδικητική πολιτική» και «σχέδιο υποβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» καταλογίζει στην κυβέρνηση ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στα οικονομικά των Δήμων.  

Ο κ. Δούκας, μιλώντας τη Δευτέρα στον ραδιοσταθμό «Αθήνα 9,84» αποκάλυψε ότι ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς είναι €2,7 δισεκατομμύρια, αντί για €8,5 δισεκατομμύρια και εξήγησε:

«Είμαστε πίσω κατά 6 δισεκατομμύρια. Βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο και η απάντηση του υπουργού ήταν: “αυξήστε τα δημοτικά τέλη”».

Ο ίδιος, όμως, δήλωσε ότι: «ο Δήμος της Αθήνας δεν θα υποκύψει» και προσέθεσε: «Κάνουμε τιτάνια προσπάθεια να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και το κόστος ζωής για τους πολίτες, παρ’ ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να κάνουμε, αλλιώς δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα», σημειώνοντας ότι «πολλοί δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις».

Ο Δήμαρχος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εκδικητική στάση» απέναντι στους δήμους που αντιστέκονται σε μεγάλα συμφέροντα και εργολαβίες.

Για τον εκλογικό νόμο

Αναφερόμενος στον νέο εκλογικό νόμο που θα παρουσιαστεί στις 17 Δεκεμβρίου, ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι «καταργεί τη δεύτερη Κυριακή» και εκτίμησε τα εξής: «θα γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, χωρίς διαφάνεια, χωρίς προγραμματικές συγκλίσεις. Στο τέλος, αν συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε, θα μας διορίζουν όπως παλιά τους Νομάρχες».

Ο κ. Δούκας προανήγγειλε επίσης κινητοποιήσεις την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού: «Πρέπει να σταματήσει αυτή η μεγάλη οπισθοδρόμηση. Στις 16 Δεκεμβρίου θα είμαστε όλοι έξω από τη Βουλή. Δεν θα αφήσουμε να περάσει η φτωχοποίηση των δήμων».

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