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Δούκας στο 2ο Συνέδριο ΤΜΕΔΕ: Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια
Αυτοδιοίκηση
18:49 - 09 Δεκ 2025

Δούκας στο 2ο Συνέδριο ΤΜΕΔΕ: Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια

Reporter.gr Newsroom
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Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας διαθέτει φρεάτια και αυτά παλιά και με περιορισμένη δυναμική σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο» που διοργανώνει το ΤΜΕΔΕ.

Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο Γιώργο Πιέρρο λίγες ημέρες μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιούργησε η κακοκαιρία Byron, ο κ. Δούκας σημείωσε πως την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος θέλει την κάλυψη των πόλεων από φρεάτια κατά 40%, η Αθήνα στο 80% των δρόμων της δεν διαθέτει αντίστοιχες υποδομές. Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, σε μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος της Αθήνας καταγράφηκε πως χρειάζονται περί τα 100 εκατ. ευρώ προκειμένου η Αθήνα να αυξήσει στο 40% τον αριθμό των φρεατίων τους δρόμους της. «Στη διάθεσή μου έχω μόνο 2 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο έργο» σημείωσε ο κ. Δούκας υπογραμμίζοντας, όπως είπε, τη δυσκολία, αλλά και την ανάγκη να σκεφτούμε διαφορετικά: να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια επενδύοντας στη βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι χρειαζόμαστε δίκτυα ομβρίων και τεχνολογίες που μπορούν να καταστήσουν την πόλη «σφουγγάρι».

Παράλληλα, ο κ. Δούκας ευχαρίστησε το προσωπικό του Δήμου για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ωρών της κακοκαιρίας μιλώντας στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο πραγματοποιείται στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρωτοβουλίες για δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας

Ερωτώμενος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, ο κ. Δούκας υπογράμμισε πως οι μετακινήσεις αποτελούν ένα αντικείμενο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που δεν περνάει από το Δήμο της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε πως απαιτείται πύκνωση των δρομολογίων λεωφορείων και συρμών του μετρό προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις με ιδιωτικά αυτοκίνητα. «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν λύνεται με περισσότερους δρόμους, αλλά με αλλαγή κινητικότητας» ανέφερε υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος πριν από τα Χριστούγεννα θα φέρει στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση ένα νέο πρόγραμμα δημοτικής συγκοινωνίας με 7 διαδρομές που στοχεύουν στην σύνδεση έως τώρα ασύνδετων γειτονιών της Αθήνας.

Κινητοποιήσεις για τον περιορισμό των πόρων

Αναφερόμενος στην μείωση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι της χώρας, ο κ. Δούκας υπενθύμισε πως στις 16 Δεκεμβρίου, η ΚΕΔΕ αποφάσισε συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων και την πραγματοποίηση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Όπως είπε ο κ. Δούκας, στο νέο προϋπολογισμό, οι πόροι που κατευθύνονται προς τους δήμους της χώρας είναι μειωμένοι κατά δύο τρίτα. Στο πλαίσιο αυτό έφερε ως παράδειγμα το μισθολογικό κόστος του Δήμου της Αθήνας που διαμορφώνεται στα 160 εκατ. ευρώ την ώρα που από την Πολιτεία ο Δήμος λαμβάνει για το σκοπό αυτό 90 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατεύθυνση από την κεντρική κυβέρνηση είναι η αύξηση των δημοτικών τελών για να καλυφθεί το κενό αυτό με τον Δήμο, όπως είπε, να αποφασίζει να μην υπάρξει καμία αύξηση των τελών αλλά και την παροχή ειδικής πρόβλεψης για μηδενικά τέλη σε νέα ζευγάρια με ένα παιδί στην Αθήνα. “Άρα χρειάζονται άλλα 70 εκατομμύρια που δεν μας δίνονται”, σημείωσε.

Το νέο έτος το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας

Εδώ και πέντε χρόνια η Βασιλίσσης Όλγας παραμένει κλειστή με το κόστος να ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ ενώ με την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου το κόστος αυτό αυξάνεται, αυξάνοντας τον λογαριασμό τελικά για τους πολίτες. Αυτό σημείωσε ο κ. Δούκας, τονίζοντας πως η Βασιλίσσης Όλγας ποτέ δεν θα ήταν πλήρως πεζόδρομος σημειώνοντας πως η πρότασή του είναι να αποτελεί έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας ενώ τόνισε πως σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχει ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς.

Νέα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Ερωτώμενος για το θέμα της καθαριότητας, ο κ. Δούκας παρουσίασε τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος. Όπως είπε έχουν ήδη προσληφθεί 300 νέοι εργαζόμενοι, έχουν εγκατασταθεί 100 υπόγειοι κάδοι που θα διπλασιαστούν μέσα στη νέα χρονιά. Παράλληλα, αναμένονται 10 νέα οχήματα καθαριότητας και 10 μικρά οχήματα-εξπρές για πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Κυψέλη. Επιπρόσθετα, όπως τόνισε, έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες στα απορριμματοφόρα και στους κάδους προκειμένου να διευκολύνεται ο άμεσος σχεδιασμός του βέλτιστου προγραμματισμού καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται. Εντούτοις, υπογράμμισε πως ο Δήμος δεν μπορεί να αναλαμβάνει την καθαριότητά στο εμπορικό κέντρο της πόλης τελικά για τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα της βιωσιμότητας του τουριστικού μοντέλου της πόλης υπογράμμισε πως έχει δημιουργηθεί το Παρατηρητήριο Τουρισμού προκειμένου να εντοπίζονται συνθήκες κορεσμού και να προχωρούν πρωτοβουλίες αποσυμπίεσης όπως το «πάγωμα» του Airbnb.

Τέλος, ο κ. Δούκας ανέφερε πώς ο Δήμος έχει φυτέψει από 5.000 δέντρα πέρυσι και φέτος ενώ προχωράει στη δημιουργία ενός τεράστιου πάρκου, 1,5 φοράς μεγαλύτερου από τον Εθνικό Κήπο στο Βοτανικό, 10 κήπων βροχής και ενός μικροδάσους στην Κυψέλη καταλήγοντας πως είναι κρίσιμο να προστατευθεί κάθε πράσινο τμήμα της πόλης.

Ανάγκη για συναινέσεις χωρίς «χρώματα»

«Τα θέματα των πράσινων μετασχηματισμών απαιτούν και κοινωνικούς μετασχηματισμούς» σημείωσε ο κ. Δούκας σημειώνοντας πως οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συζητούν και να συνεργάζονται για μεγαλύτερη ταχύτητα μπροστά. «Το είδαμε στην Αθήνα, αλλά και στον Δικηγορικό Σύλλογο χτες. Αυτό δείχνει ότι με μια ατζέντα πέρα από χρώματα και κόμματα που εστιάζει σε υπαρξιακά ζητήματα όπως η ποιότητα ζωής, το κόστος ζωής και η δικαιοσύνη μπορείς να χτίσεις συναινέσεις και να προχωρήσεις πιο γρήγορα μπροστά» ανέφερε ο κ. Δούκας.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 19:00
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