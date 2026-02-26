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Δούκας: Το αργότερο τη Μεγάλη εβδομάδα θα παραδοθεί όλο το μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας
Αυτοδιοίκηση
12:01 - 26 Φεβ 2026

Δούκας: Το αργότερο τη Μεγάλη εβδομάδα θα παραδοθεί όλο το μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας παραχώρησε σήμερα (26/2) συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε σε επικείμενα έργα που αποσκοπούν στη μείωση του προβλήματος της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πόλη.     

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μιλώντας στα Παραπολιτικά, μεταξύ άλλων επεσήμανε σχετικά με τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας ότι:

«Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της Βασιλίσσης Όλγας πρέπει μέχρι τις 20 Απριλίου να έχει φύγει. Έχουν τελειώσει όλες οι παρατάσεις. Το αργότερο την Μεγάλη Εβδομάδα θα παραδοθεί όλο το μήκος της λεωφόρου και θα λήξει και αυτό το «έμφραγμα». Πρόκειται για μια συνολική ρύθμιση που θα μειώσει κατά 20% την κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής».

Όσον αφορά δε τη στροφή στην Αθανασίου Διάκου σημείωσε ότι:

«Θα προχωρήσει και αυτή η κυκλοφοριακή ρύθμιση. Θα εγκριθούν μαζί με την Όλγας. Περιμένω την έγκριση, θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, θα εγκριθεί τις επόμενες ημέρες».

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