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Ξενοκώστας (ONEX): Η αναγέννηση έχει ξεκινήσει. Προχωρούμε στην υλοποίηση. Κατασκευάζουμε πλοία
Ναυτιλία
11:44 - 26 Φεβ 2026

Ξενοκώστας (ONEX): Η αναγέννηση έχει ξεκινήσει. Προχωρούμε στην υλοποίηση. Κατασκευάζουμε πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Η συμφωνία υπογράφηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, D.C., από τον Πάνο Ξενοκώστα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, και τον Alex Wong, Global Chief Strategy Officer του Hanwha Group, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Γιώργου Γεραπετρίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas, του Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, Captain Stephen M. Carmel και της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων των εταιρειών, μέσω της συνεργασίας ONEX Shipyards & Technologies – Hanwha Power Systems, είναι η επέκταση των ναυτιλιακών βιομηχανικών δυνατοτήτων με έδρα τις ΗΠΑ και η επιτάχυνση της ανάπτυξης κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης, παραγωγή ενέργειας και πλατφόρμες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Η διμερής συμφωνία ONEX Hanwha περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Ανάπτυξη νεότευκτων πλοίων με δυνατότητα χρήσης LNG.
  • Συντονισμένες δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης και προμηθειών για την επιτάχυνση της εκτέλεσης και της σύναψης συμβάσεων.
  • Βιομηχανική συνεργασία.
  • Υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ναυπηγείων, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στη μηχανική παραγωγής και στη ροή εργασιών για προγράμματα νέων ναυπηγήσεων, καθώς και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου προμηθευτών και των συστημάτων προμηθειών τηςHanwha.

Παράλληλα, η ONEX και η Hanwha συμφώνησαν στην περαιτέρω κοινή επέκταση δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έμφαση στην επαναφορά περισσότερων εργασιών παραγωγής και ενσωμάτωσης ναυτιλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ και στην ενίσχυση αξιόπιστων αλυσίδων εφοδιασμού.

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Η συμφωνία καλύπτει επίσης συνεργασία σε υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης, παραγωγή ενέργειας και πλατφόρμες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης βραχυπρόθεσμων ευκαιριών για επέκταση της παραγωγής και ενσωμάτωσης με έδρα τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν σε:

  • Θαλάσσιες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης.
  • Πλατφόρμες και εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.

Τέλος, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν για συντονισμένη υποστήριξη εκτέλεσης και προμηθειών για σχετικές ευκαιρίες νέων ναυπηγήσεων και ενεργειακών πλατφορμών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινά κάτι μεγάλο, με σαφή προσανατολισμό στην υλοποίηση. Η Hanwha και η ONEX ενώνουν δυνάμεις για να συμβάλουν στην επαναφορά της παραγωγής ναυτιλιακής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιταχύνουν την ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η συμφωνία αυτή χαράσσει ξεκάθαρη πορεία για ταχεία πρόοδο στο LNG και στη νέα γενιά υπεράκτιων και παράκτιων ενεργειακών πλατφορμών, με επίκεντρο την ενσωμάτωση και παραγωγή στις ΗΠΑ.

Το 2018 δεν υπήρχε βιομηχανία στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν ναυπηγεία. Μέσα σε λίγα χρόνια αλλάξαμε τα δεδομένα, επειδή μοιραστήκαμε ένα κοινό όραμα με τους εργαζομένους μας και με την ελληνική κυβέρνηση.

Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς του, τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και τους Υπουργούς Τάκη Θεοδωρικάκο και Βασίλη Κικίλια. Ευχαριστώ επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Καθοριστική ήταν η συμβολή των Ελλήνων εφοπλιστών, που στήριξαν το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κορεατική κυβέρνηση και την κορεατική πρεσβεία στην Αθήνα για τη συνεργασία και την υποστήριξη.

Η ναυτιλιακή και ναυπηγική σχέση Ελλάδας–Κορέας έχει βαθιές ρίζες και στηρίχθηκε διαχρονικά σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη γίνεται πραγματικότητα και χάρη στους συνεργάτες μας στη Hanwha. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Η αναγέννηση έχει ξεκινήσει. Προχωρούμε στην υλοποίηση. Κατασκευάζουμε πλοία. Μετατρέπουμε το σχέδιο σε πράξη».

Πολυμέσα

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