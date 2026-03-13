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Η φωτογραφία της χρονιάς: Ο Λαφαζάνης με αφίσα Χαμενεΐ
Ανεμοδείκτης
11:16 - 13 Μαρ 2026

Η φωτογραφία της χρονιάς: Ο Λαφαζάνης με αφίσα Χαμενεΐ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Η αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) έδωσε ένα από τα highlights της χρονιάς.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές που κρατούσαν φιλειρηνικά πανώ και ζητούσαν από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, εμφανίστηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κραδαίνοντας μία φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Προφανώς, κανείς άλλος διαδηλωτής δεν είχε παρόμοια ιδέα και ο κ. Λαφαζάνης έκλεψε την παράσταση.

Είναι πράγματι μια σουρεαλιστική εικόνα. Τόσο σουρεαλιστική που ένας εκ των φωτορεπόρτερ που βρισκόταν στη διαδήλωση αναγκάστηκε να βγει δημόσια και να πει ότι η φωτογραφία είναι αυθεντική και όχι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή... φωτομοντάζ.

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