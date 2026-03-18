Αναζωπύρωση της κόντρας Δούκα – Μπακογιάννη με αφορμή χώρο πρασίνου στην Αθήνα

Ένας ιδιωτικός χώρος στα Άνω Πατήσια αποτέλεσε σήμερα (Τετάρτη, 18/3) την αφορμή για την αναζωπύρωση της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Κώστα Μπακογιάννη και του δημάρχου της Αθήνας, Χάρη Δούκα.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στο οποίο εμφανίζεται να επισκέπτεται μαζί με κατοίκους ένα οικόπεδο στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, το 2023 είχε ληφθεί απόφαση ώστε ο Δήμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη για την αγορά του χώρου, με σκοπό τη δημιουργία πάρκου. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν συνέχισε αυτή την πρωτοβουλία, εγκαταλείποντας το σχέδιο.

Στην ανάρτησή του σημείωσε:

«Στα Άνω Πατήσια ένας χώρος πρασίνου γίνεται… ακόμη μια πολυκατοικία. Εμείς είχαμε αποφασίσει να τον εξαγοράσει ο Δήμος για να γίνει πάρκο. Η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε να μην προχωρήσει. Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλο τσιμέντο. Χρειάζεται πράσινο».

Λίγο αργότερα, ο Δήμος Αθηναίων απάντησε με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία κατηγορεί τον πρώην δήμαρχο για υποκριτική στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ειδικότερα, αναφέρει:

«Ο κ. Μπακογιάννης δεν δικαιούται να μιλά για πράσινο. Γιατί η πραγματικότητα είναι μία: κορόιδευε και εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους των Άνω Πατησίων. Για δύο χρόνια τους διαβεβαίωνε ότι “όλα πάνε καλά”, ενώ στην πράξη δεν έκανε καμία από τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η απαλλοτρίωση. Άφησε συνειδητά τον χώρο να χαθεί.

Σήμερα συνεχίζει να παραπληροφορεί τους πολίτες. Εμφανίζεται να καταγγέλλει μια εξέλιξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και ζητάει μάλιστα και τα ρέστα. Η ιστορία όμως έχει ήδη γραφτεί. Όποιον ελεύθερο χώρο διαχειρίστηκε, τον άφησε να γίνει τσιμέντο».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η πόλη πράγματι χρειάζεται περισσότερο πράσινο. Χρειάζεται όμως και λιγότερη υποκρισία».