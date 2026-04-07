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Έτοιμη η Βασιλίσσης Όλγας, παραδίδεται σύντομα στην κυκλοφορία
Αυτοδιοίκηση
11:46 - 07 Απρ 2026

Έτοιμη η Βασιλίσσης Όλγας, παραδίδεται σύντομα στην κυκλοφορία

Reporter.gr Newsroom
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«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Όπως είπε «σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».

{https://www.instagram.com/reel/DW0uNrliEZy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 11:47
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