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Δούκας: Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες της πόλης και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους γονείς
Αυτοδιοίκηση
15:29 - 09 Ιουν 2026

Δούκας: Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες της πόλης και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους γονείς

Reporter.gr Newsroom
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Το καλοκαίρι στην πόλη ξεκινά από τα σχολεία της Αθήνας. Για μία ακόμη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί ένα πρόγραμμα ψυχαγωγικών δράσεων με ελεύθερη συμμετοχή αξιοποιώντας τα σχολικά κτίρια της πόλης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Από τη μεριά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Και φέτος το καλοκαίρι, προσφέρουμε τις καλύτερες επιλογές στους μικρούς μας φίλους. Με τα προγράμματα “Ανοιχτά Σχολεία”, και “Ανοιχτά προαύλια”, δημιουργούμε σημεία συνάντησης και άθλησης για τα παιδιά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες για ψυχαγωγία, κοινωνική αλληλεπίδραση και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες της πόλης, και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους γονείς».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η μεγάλη ανταπόκριση των οικογενειών τα προηγούμενα χρόνια επιβεβαιώνει τη σημασία του προγράμματος “Ανοιχτά Σχολεία” για τις γειτονιές της Αθήνας. Συνεχίζουμε να δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους».

Ημερήσια δημιουργική απασχόληση στις γειτονιές της Αθήνας

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα «Ανοιχτά Σχολεία» θα κρατήσουν παρέα σε συνολικά 1.540 παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, μετατρέποντας τα σχολικά κτίρια σε τόπους συνάντησης και ψυχαγωγίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων.

Ημέρες & Ωράριο λειτουργίας


Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:30 π.μ. έως 4:00 μ.μ. στις ακόλουθες περιόδους:
Α΄ Περίοδος : 16 Ιουνίου 2026 – 26 Ιουνίου 2026 (η έναρξη πραγματοποιείται Τρίτη 16/6)
Β΄ Περίοδος: 29 Ιουνίου 2026 – 10 Ιουλίου 2026
Γ΄ Περίοδος: 13 Ιουλίου 2026 – 24 Ιουλίου 2026

Η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος προϋποθέτει την τήρηση των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης. Η προσέλευση πραγματοποιείται από 07:30 έως 09:00, ενώ από 09:00 έως 13:30 τα παιδιά συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Η αποχώρηση γίνεται μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, από 13:30 έως 16:00, ανά μία ώρα (αυστηρά), ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του προγράμματος.


Σχολικές μονάδες διεξαγωγής ανά δημοτική κοινότητα

  • 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Καλλισπέρη 1 (1η Δημοτική Κοινότητα)
  • 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Φιλολάου 163, (2η Δημοτική Κοινότητα)
  • 76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Κυκλώπων 6, (3η Δημοτική Κοινότητα)
  • 145ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Νικηφόρου Γρηγορά 5-7, (4η Δημοτική Κοινότητα)
  • 39ο & 141ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (συστεγαζόμενα), Αχαρνών 399 & Τσούντα, (5η Δημοτική Κοινότητα)
  • 38ο & 120ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (συστεγαζόμενα) Κοκκερέλ 14, (6η Δημοτική Κοινότητα)
  • 17ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αμπελακίων 15, (7η Δημοτική Κοινότητα)

Εγγραφές/Αιτήσεις: Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 9 Ιουνίου 2026 μέσω της πλατφόρμας: educationcamps.cityofathens.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η προηγούμενη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας και ώρας υποβολής της έγκυρης αίτησης.

Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μόνο για τις αιτήσεις που θα γίνονται δεκτές θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο από το σύστημα e-mail επιβεβαίωσης.

Αρχικά, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής κάθε παιδιού σε μία μόνο περίοδο τηρουμένης χρονικής σειράς προτεραιότητας, στη συνέχεια και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις θα συμπληρώνονται από παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν και σε άλλη περίοδο.

Θερμή παράκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες: όσοι δηλώσουν συμμετοχή, να είναι βέβαιοι για τη δυνατότητα πραγματικής συμμετοχής των παιδιών, ώστε να αποφεύγονται ακυρώσεις και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του προγράμματος και η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2026, αναγράφονται αναλυτικά στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων educationcamps.cityofathens.gr Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πλατφόρμα.

«Ανοιχτά προαύλια»: Τα σχολικά προαύλια γίνονται ξανά χώροι παιχνιδιού και ανεμελιάς από 16 Ιουνίου

Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει παράλληλα, 14 σχολικά προαύλια ώστε να αξιοποιηθούν ως ασφαλείς και προσβάσιμοι χώροι άθλησης, παιχνιδιού και κοινωνικής δραστηριότητας για μαθητές κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ημέρες & Ωράριο λειτουργίας

Ειδικότερα, η δράση θα υλοποιηθεί καθημερινές πλην Σαββάτου και Κυριακής, για την χρονική περίοδο από τις 16 Ιουνίου μέχρι και την 31η Ιουλίου και από τις 17:30 έως 20:30. Το πρόγραμμα διευρύνει τη χρήση των σχολικών κτιρίων, και επιχειρεί να ενισχύσει τα τοπικά δίκτυα και την κοινωνική συνοχή.

Η δράση θα υλοποιηθεί στα παρακάτω σχολεία:

  • 36ο Δημοτικό, Ιουστινιανού 30-34 (1η Δημοτική Κοινότητα)
  • 4ο Γυμνάσιο, Σάμου 46 & Ερατύρας (1η Δημοτική Κοινότητα)
  • 2ο Δημοτικό, Δαμάρεως 65 (2η Δημοτική Κοινότητα)
  • 117ο Δημοτικό, Μάχης Αναλάτου 70 (2η Δημοτική Κοινότητα)
  • 72ο Δημοτικό, Ακταίου 2 (3η Δημοτική Κοινότητα)
  • 87ο Δημοτικό, Ορφέως 58 & Αχνιάδων, (3η Δημοτική Κοινότητα)
  • 67ο Δημοτικό, Συρράκου 2, (4η Δημοτική Κοινότητα)
  • 145ο Δημοτικό, Γρηγορά 5-7, (4η Δημοτική Κοινότητα)
  • 113ο Δημοτικό, Σιτάκης & Φωκά, (5η Δημοτική Κοινότητα)
  • 49ο Γυμνάσιο, Τσούντα και Κήπων (5η Δημοτική Κοινότητα)
  • 26ο Δημοτικό, Φωκίωνος Νέγρη 63 (6η Δημοτική Κοινότητα)
  • 21ο Δημοτικό, Κύπρου 43 (6η Δημοτική Κοινότητα)
  • 134ο Δημοτικό, Ερυθραίας 14-18 (7η Δημοτική Κοινότητα)
  • 107ο Δημοτικό, Θ. Ιωαννίδη 7-11 (7η Δημοτική Κοινότητα)
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