Δήμος Αθηναίων: Ενίσχυση της καθαριότητας σχολικών κτιρίων με 534 νέους εργαζόμενους

Η Καθαριότητα των σχολικών κτιρίων στον Δήμο Αθηναίων, ενισχύεται με 534 νέους εργαζόμενους, για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι προσλήψεις αφορούν στη σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ξεκινά την Παρασκευή (10/7) έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου που θα βρουν αναρτημένη σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Ισόγειο.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 5ος Όροφος, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2144117236, 2144117237, 2144117238, 2144117239, 2144117235, 2144117241 2144117244, 2144117245, 2144117246).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη σχετική αίτηση στον σύνδεσμο: https://www.cityofathens.gr/anakoinosi/10-07-2026-23-07-2026-anakoinosi-pou-afora-tin-proslipsi-pentakosion-trianta-tessaron-534-atomon-gia-tin-kathariotita-scholikon-monadon-sto-dimo-athinaion/